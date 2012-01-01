Teradata天睿公司：为了客户价值的进化

帮助客户产生业务价值”一直是Teradata天睿公司的核心目标，为了满足企业不断变化的架构需求，Teradata一直在不断进化。

至顶网CIO与应用频道 10月26日 北京消息 （文/王聪彬）：“帮助客户产生业务价值”一直是Teradata天睿公司的核心目标，为了满足企业不断变化的架构需求，Teradata一直在不断进化。尤其现如今混合云已成为大势趋，Teradata最新企业级战略将产品、流程、服务全部基于混合云设计，帮助企业更迅速、灵活的部署Teradata解决方案。

企业所需 进化所向

早在2013年Teradata就推出了统一数据架构（Teradata Unified Data Architecture, UDA），UDA架构整合了Teradata 数据仓库、Aster高级分析平台、开源Hadoop已满足客户不同的分析需求。

可以说UDA是Teradata与客户的集体智慧结晶，因为一个企业的数据管理、分析、应用想通过一种技术解决是不可实现的，那么组合技术成为做成一揽子事的关键。UDA则将每种技术优势都发挥到最大，Hadoop平台完成数据的收集和管理，Aster平台实现快速的数据挖掘，最后再将分析得出的数据导入Teradata数据仓库形成洞察力。

为了方便用户使用，UDA架构又实现了简化，Teradata Aster Analytics on Hadoop将其中Aster平台、开源Hadoop两者进行整合，使Hadoop和Teradata跨平台执行分析变得更加轻松。

现在UDA又升级到2.0阶段，全面覆盖了数据采集能力、存储及计算能力、分析能力、服务开发展现能力等等。

在数据仓库一体机这一基础产品上，Teradata在最近两年陆续推出了IntelliFlex和IntelliBase两大新产品线，为企业提供多种选择。两者最大的区别在于IntelliFlex使用高性能节点和磁盘阵列架构，IntelliBase采用本地盘同时支持外置磁盘阵列。

Teradata IntelliFlex是2016年第三季度推出的一体化高性能数据分析平台，其基于下一代海量并行处理（MPP）架构，可提供多维可扩展性，帮助企业自主的提升处理能力，并扩展存储容量，以满足当前及未来不断变化的业务需求。该架构还提供大容量内存配置，以实现高性能内存（in-memory）计算，以及适用数据中心的高密度机柜空间。

Teradata IntelliBase是一套单机柜交付完整逻辑型数据仓库的低成本数据分析平台。其基于X86平台+本地盘架构，可以提供多功能的计算节点，集成了计算和存储，具备更高的灵活性，同时可以和UDA节点集成在同一机柜内。可由软件重镜像（software re-imaging）灵活调整节点职能，但是每个节点唯一。

Teradata天睿公司大中华区大中华区高级解决方案架构师蔡强指出，Teradata IntelliFlex的最大创新性变化是计算节点和磁盘的解耦，其可以单独扩充计算节点，也可以单独扩充存储磁盘，以最少的成本，更灵活、可扩展的方式满足不断变化的需求。Teradata IntelliBase的特点在于多功能计算单元的整合，一个机柜里可以部署Teradata DataBase、Hadoop、Teradata Aster Analytics on Hadoop、UDA-enabling applications（例如Listener）。

无所不在的数据分析

在云中做分析已经成为不争的事实，2016年Teradata客户调研显示90%的企业认为，到2020年企业或多或少都会使用云计算。

同样在2016年，Teradata在全球用户大会上宣布推出了Teradata Everywhere，将Teradata数据库带到私有云、托管云、公有云和本地部署等不同环境，包括亚马逊AWS、Microsoft Azure、Teradata托管云（Teradata IntelliCloud）、VMware 虚拟化软件和 Teradata IntelliFlex平台等。

本地（On-Premise）在客户现场搭建专业高性能数据仓库一体化解决方案；

私有云（Teradata Database on VMware）基于X86虚拟化平台搭建Teradata数据仓库，目前Teradata Database on VMware已经在中国上线；

托管云（IntelliCloud）在Teradata数据中心部署和管理的数据仓库，以及在AWS、Microsoft Azure

公有云（Public Cloud）在AWS、Microsoft Azure Marketplace上按需购买Teradata数据仓库。

企业除了可以在不同环境中部署Teradata数据库外，还可以在混合云中获得灵活的许可方式，这也让企业采购的一次性投入更具价值。

Teradata为本地环境、公有云、私有云及Teradata IntelliCloud下一代安全托管云服务环境提供等同的许可的可移植性，帮助用户规避云端许可限制或孤岛式的本地环境部署。

这也是因为现在数据产生和分布在不同的平台上，我们要在不同环境下实现同样的分析，但是我们并非还要重复10年前的数据集中操作。Teradata在主流的平台上拥有相同的高性能分析数据库，并实现无缝的访问，让新型数据孤岛可以再次打破。

订阅式Teradata数据库许可使用通用的计量原则TCORE计算。这套衡量标准不但基于可用CPU核心数量，还兼顾IO吞吐量，按照运行系统的性能潜力调整许可成本，帮助客户节省许可成本。

订阅式许可方式分为四大简化级别，满足从最基本的免费级别的数据库开发到高并发性混合工作负载分析系统不同等级的客户需求，并支持数据库附带的新功能。四大许可级别包括：

开发人员级别（Developer）：该免费级别专为正在开发新应用的客户设计，适用于在非生产环境部署，支持公有云的纯软件版本或非Teradata硬件上作为VMware运行时使用；

基础级别（Base）：该级别专为低并发性、入门级数据仓库设计，可在云端及本地环境部署中使用；

高级级别（Advanced）：该级别支持高并发性生产混合负载环境。该级别具备整合负载管理（Integrated Workload Management）与智能内存（Intelligent Memory）等强大功能，可在本地环境和云端部署选项中使用；

企业级别（Enterprise）：这一最高许可级别包括更健全的负载管理功能，配备Teradata动态系统管理（Teradata Active System Management）与Teradata智能内存（Teradata Intelligent Memory）功能，可在本地环境与云端部署选择方案中使用。