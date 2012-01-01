白鹭开发者沙龙北京站暨开发者进阶计划体验课圆满收官

9月16日，2017白鹭开发者沙龙北京站暨开发者进阶计划体验课活动于当日落下帷幕。

9月16日，2017白鹭开发者沙龙北京站暨开发者进阶计划体验课活动于当日落下帷幕。首席架构师为到场开发者解析白鹭引擎5.0最新技术干货，并分享白鹭引擎3D产品强悍功能。同时为满足行业对于H5技术高级程序员需求，白鹭官方发起组织H5开发者进阶培训计划，沙龙特意精心开办了免费试听体验课。多位优秀案例产品负责人轮番登台，讲述一线游戏开发经验，活动不仅让开发者受益匪浅，更领略到H5技术开发的魅力。



惊现黑科技，白鹭引擎5.0颠覆开发效率



活动当日，白鹭引擎首席架构师王泽全面解析了白鹭引擎5.0新特性。与4.0版本相比，白鹭引擎5.0性能更为凌厉，运行效率直接提升300%，更具黑科技基因。封闭开发期引擎团队重写了引擎底层，率先实现白鹭引擎5.0支持 WebAssembly技术，采用该项黑科技，开发工作中可直接将 H5 游戏代码编译成机器码运行。目前已有Chrome 57、Safari TP、FireFox52浏览器默认支持WebAssembly技术。即使浏览器不支持 WebAssembly ，双核驱动的5.0版引擎还提供自动智能切换回 JavaScript 版本功能。

源于引擎技术的持续改进和深度优化，白鹭引擎5.0已完全支持 ES6（JavaScript语言的下一代标准）新特性与项目模块化升级，代码健壮性和容错率得到大幅提高，项目管理更为方便，为开发者带来更卓越的开发效率体验。



矩阵新成员，白鹭引擎3D解开强劲性能



沙龙中，王泽透露，白鹭产品矩阵家族将再填新成员Paper。游戏创作工具Paper使用组件化游戏开发方式，极大的降低了学习成本和游戏开发的成本。开发者在使用Paper工具时，只需了解基本的语法并配合使用组件便可以完成游戏的开发。原本需要几千行代码实现的游戏逻辑，在Paper中，通过组件的组合使用和简单的核心代码编写便可以实现。从而不止降低了游戏的开发成本，也提高了游戏开发的效率，缩短了游戏开发的周期。



值得一提的是，白鹭引擎3D强劲性能属性于活动中也被解开，该产品在7月初即开放了内测申请，引擎独具组件式架构全新UI系统，一体化编辑器，完美支持 Unity 工作流导出，赋予开发者得心应手开展H5 3D游戏开发能力。



开办体验课，白鹭H5开发者进阶计划启动



3个月快速进阶，白鹭官方专家团队授课，全程项目实战，白鹭市场VP温向东在活动中指出，专为有志于在H5领域继续深造的开发者量身制定的白鹭H5游戏开发者进阶计划正式启动。在现场还为开发者设置了免费试听白鹭H5开发者进阶体验课环节，白鹭官方讲师团队领衔授课。



白鹭H5游戏开发者进阶计划以助力开发者快速进阶掌握一流H5编程技术、提升核心竞争优势为目标。以理论+游戏实例开发，专门针对H5游戏教学，深度学习白鹭完整开发工作流、深入浅出剖析H5技术原理，讲解传授H5游戏开发经验和误区，帮助开发者打下坚实实践基础。给于开发者提供了与志同道合的开发者一起共同发展，进入大咖圈子，拥有与圈内大牛面对面交流技术机遇，拓展积累高端人脉资源的机遇。



干货走一波，分享精品案例开发经验



悉心设定的议程中邀请全网精品H5游戏负责人到场分享，传授一手开发经验，讲述踩坑血泪史，聚焦案例实战开发，与H5开发者零距离开展互动。多年游戏开发经验，狼鹏天下CEO边晓春结合自家《电竞杀机》、《贪吃蛇》、《坦克对决》等产品分享游戏开发成长路线，阐释轻型竞技H5游戏团队的定型之路。



安纳西科技H5项目主程裴阳现身讲述使用Egret进行多平台开发经历，分享H5游戏规避踩坑与一线项目经验，沙龙现场气氛活跃，与会开发者们深入展开交流，积极与台上嘉宾互动，畅谈H5游戏开发远景，领略H5技术开发的魅力。

公开资料显示，白鹭H5移动开发者沙龙，是白鹭时代旗下白鹭开发者俱乐部主办的系列技术沙龙活动。2016年，俱乐部已成功走进10余个城市，主办了30余场沙龙、100多个主题演讲，与各地开发者交流探讨平台、推广H5技术普及与发展。截止目前，白鹭时代全球活跃开发者已经超过20万人，合作渠道超过2000家，Runtime的植入终端设备超过5亿，白鹭引擎在H5游戏市场占有率已超过了75%。