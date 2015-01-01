提升现场技术人员能力的三种途径

技术服务人员和现场代表需要及时获得准确且便于访问的产品信息。若没有准确的产品信息或使用手册等材料，技术人员可能不得不通过猜测做出维修指示（这并非明智之举）或者彻底改变整个流程，进而导致工期延误或工作完成不当。

至顶网CIO与应用频道 09月14日 北京消息：技术服务人员和现场代表需要及时获得准确且便于访问的产品信息。若没有准确的产品信息或使用手册等材料，技术人员可能不得不通过猜测做出维修指示（这并非明智之举）或者彻底改变整个流程，进而导致工期延误或工作完成不当。



要向技术服务人员提供清晰的指示信息，从而改善与技术服务人员的沟通情况，有以下三种途径：



提供视觉信息，视觉资料有助于促进沟通、跨越语言障碍，并能让复杂的服务指示变得形象易懂。提供视觉资料有助于更轻松地传达复杂的指示，也能让技术人员更清晰地理解指示内容。这样就不再依赖费钱费时又容易出错的翻译，技术服务人员也不必再阅读冗长的服务程序说明，从而节省时间。



重复利用CAD文件，原有的CAD文件可以用来制作逼真、精确的图形资料供技术人员参考。通过重复利用CAD文件，技术人员可以访问原始工程图，从而更方便地制作图示，更好地传达准确信息，而无需重复绘制图表。技术人员甚至还可以添加插图编号、注释和符号，重点标明需要注意的细节和操作。



信息集中化和目录化，与以往不同，如今的企业和组织已经不再需要一个专门的文件库。思路扩展之后，我们可以用数字管理和交付系统来储存重要信息。通过信息的数字化和集中化，服务人员、现场技术人员和工程师都能访问同样的文件，而不必把宝贵的时间浪费在搜寻文件上。数字化可以改善公司和供应链的信息流动，让所有人都能获得同样的信息。



通过提供简明、视觉化的产品说明，使用CAD文件（最为可能的情况），编制全部资产的数字化目录，技术服务人员就可以获得清晰的指示，避免沟通失误和安装不当的情况。这样会令技术人员受益，也能为企业带来更多的盈利。



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