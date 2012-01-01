 金蝶云之家产品总监宋凯：让工作变得更简单，这是我们的初衷

突破传统OA限制，让工作变得更简单、轻松一点，这是金蝶尝试移动化办公最初的想法。

至顶网CIO与应用频道 07月26日 人物访谈（文/孙博）： “金蝶做了二十几年复杂的企业应用，但内心一直有一个冲动——我们能不能换个思路，让工作变得更简单？”

程序员出身的金蝶云之家产品总监宋凯坦诚，早在上世纪70年代，企业的管理系统都是围绕PC进行设计，结果是系统复杂到只有专业人士才会使用。而进入21世纪，国内的互联网发展开始提速，要不要换个思路，让工作变得更简单、轻松一点，这是金蝶尝试移动化办公最初的想法。

金蝶云之家产品总监宋凯

一年40个App

2011年，全中国的大部分角落里都能看见一道独特的景象——低头族。移动互联网蔓延到每一个城市人的手上，人们习惯在小屏上去完成以往所有任务。对于金蝶来说，移动化战略是时候提上日程了。

没想太多，同年宋凯和他的团队决定正式研发一些有关移动工作的App。而这一激动，一年间他们竟研发出近40个App……一个应用场景一个移动应用。

起初，宋凯瞄准金蝶的老客户进行试水。刚开始客户对移动应用满意度很高，但是随着应用越来越多，宋凯的电话被打爆，四面八方的抱怨声纷至沓来。一年的产品试用结束，不难预料，每一个企业，他的办公场景复杂多样，照起初的思路，一部手机少说要下载十个应用，这无论对于员工还是后期的IT运维来说，都是件麻烦事。

“移动应用是让大家更好地在办公场景里进行协作，所以移动化不应该是单点的事情。”

互联网时代下，组织管理趋向扁平化、去中心化的模式。再加上外部市场的变化相较以前更加敏捷……这些因素加起来，决定了企业移动化管理软件应当更便捷、及时响应，更好地连接不同部门之间，从而实现业务之间的高效协同，提升企业效率。宋凯决定及时纠错，不如将几十个移动应用集成到一个App中。

研究不同通讯类App的特点是宋凯最喜欢干的事，什么样的功能适合企业级市场，他有着自己的定义。将这些挑选出来的应用模块凑在一起，2011年云之家第一个版本正式对外发布，强调每个人在企业内部的影响力，希望让每个人的话语都能被重视起来，增加企业沟通的平等和透明。

不过每一个成功故事的背后一定不能是一帆风顺的。最早云之家的思路是基于Windows Mobile系统开始研发，但没过多久就以失败告终，原因是当时Windows Mobile系统的交互体验比较糟糕。后来IPhone的出现给宋凯带来了新的希望，就这样按照IPhone革新式的交互方式，云之家走上了正轨。

云之家更懂企业

产品的种子用户是最难积累的，相较于消费领域企业级市场尤为明显。如何迈开这最难的一步，用宋凯的话说，这主要得益于金蝶开放的企业文化。从最初到金蝶内部“刷部门”式的推销产品，到逐步推向金蝶部分老用户，再到广泛被市场认可，宋凯着实费了很大的心思。

接下来面对的还有用户黏度的问题，如何在吸引新用户的同时尽最大努力留住现有用户是云之家面临的又一道关卡。随着移动互联网的不断深入，移动办公SaaS软件近两年呈稳步爬升的发展态势。市场中不仅有类似BAT的大厂商，同时也不乏更垂直，成立不长时间的小玩家，竞争压力可想而知。

“最开始根本找不到同行，后来跳出来的全是BAT这样的巨头厂商。”竞争压力肯定是存在的，不过宋凯还说，这件事要一分为二来看，凡事总有好的一面。

“一方面，激烈的竞争可以更快‘教育’用户和市场，让不仅仅是金字塔尖上的开放型企业能够接受，另外良性竞争也推动了塔底端企业破旧立新。另一方面，企业选型跟消费者挑选东西不一样，往往会考虑到投入成本、退出风险等等因素。所以我们在推广云之家的时候发现，流量是随之一起增长的，这是竞争带来的正向影响。”

作为一家有着传统IT软件业务背景的企业移动沟通软件，相比阿里钉钉、企业微信这样诞生于互联网领域，源自C端、拥有很多资源的产品，云之家也有着更加差异性的竞争优势。

对此宋凯是这样描述的。做企业级市场的生意，需要有更深的洞察能力。金蝶一直深耕在企业管理软件领域，在服务企业用户方面有着深厚的经验，可以更好洞察用户需求。当移动化时代到来时，能够将无论是财务、HR、供应链，还是CRM等业务快速移动化，成本不仅低，而且还会与企业原生应用融合的更紧密。

比如针对不同的行业、企业规模，云之家也做了预置。云之家是一款全行业、全规模和全产品覆盖的移动办公软件，在用户首次使用的时候，会首先填入一些包括行业属性、企业规模、职位等在内的个人信息，此后云之家会根据所填，为用户智能设计好可能会用到的办公模块。或者也可以根据特殊需求做二次开发。

上个月底，云之家正式发布V9版本。比起之前版本，此次发布新增了智能审批、个人工作台、连接ERP、我的收藏、会议直播这五大新功能，突破传统OA限制。

·智能审批：可自定义审批流程设计支持多条件、多分支的固定流程配置，能够在流程图上直接操作；

·个人工作台：可根据角色智能生成专属的首页，比如老板、经理、员工的专属页面都各不相同。举例老板需要随时随地掌握企业关键经营数据，而经理主要关注团队动向，降低成本；

·连接ERP：快速连接ERP系统，业务报表可动态及时、透明、实时推送管理层及业务负责人，基于报表更可即时发起群组或语音会议等激励和问责；

·我的收藏：所有工作资料可在【我的收藏】永久保存，跨圈可见，收藏内容支持三端同步；

·会议直播：针对企业办公协作，直播覆盖ppt培训、操作演示等场景，支持屏幕共享等。

据了解，截止去年底，云之家注册企业及组织数量超300万，注册用户量突破3000万。