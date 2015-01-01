如何缩小技术投资与生产力之间的差距？

根据美国劳工统计局的数据，在美国2016年的生产增长率为0.2%，在过去六年中平均增长率为0.5%。然而，过去五年，IT支出平均每年增长3%至4%，预计未来五年将继续保持这一增长态势。这就引出了我们的问题：为什么技术投资和生产力提高之间有差距？

令人深思的谜题：为什么在如今技术投资增加的时代，BYOD和物联网的发展都有效证明了摩尔定律和梅特卡夫定律，技术对于企业的复合影响，而世界主要经济体的生产率增长却依然低迷？如果这些对日益强大的设备/事物/解决方案的技术投资正在推动企业的数字化转型，那么为什么这种变革无法带来实际的生产率增长？

数据指标也反映了这一情况：根据美国劳工统计局的数据，在美国，2016年的生产增长率为0.2%，在过去六年中平均增长率为0.5%。然而，过去五年，IT支出平均每年增长3%至4%，预计未来五年将继续保持这一增长态势。这就引出了我们的问题：为什么技术投资和生产力提高之间有差距？普遍的期望是，对技术进行投资，数字化转型，并加强业务流程和工作流程，这些投资的结果应该能提高企业的生产率。然而，技术支出和生产力增长之间的这种差距，导致了美国错过了2.7万亿美元的未实现的国内生产总值增长。关于这一原因，有很多理论，包括用于计算生产力本身的指标可能有误。

数字转型中的复杂性

我倾向于以下理论：技术投资的快速增长，其中很多投资是针对正在迅速发展的转型技术（如SaaS、云、物联网、分析），这些给用户带来了不断的变化和复杂性。正是这种复杂性阻碍了生产力，并不是技术本身。这是很难用统计数据量化的，但在我最近的定性研究和与医疗，高等教育，技术行业的企业进行的讨论中，我见证了很多这样的案例。这些讨论关注现有业务工作流程中的未知挑战，这些挑战会阻碍用户做他们想要的，和需要的事情，以及这些挑战对于整个公司的生产力，也形成障碍。在这些讨论中，我感兴趣的是，物联网如何为用户与技术的交互方式，以及增强用户工作流程，所带来的价值。我的意图不是探索和物联网相关的问题，而是坐下来倾听和了解用户如何适应工作场所的众多变化。

一个案例是在高等教育中，社区学院和大学正在投资在线教育，作为获得更多学生和与现场学生更有效互动的机制。这些投资往往会导致教育工作者和教师本身的沮丧，他们经常将在线教育视为教学的障碍。进一步探讨，我发现，教师的关注点不是教材，他们为必须学习网络教育所需的所有复杂技术，而感到烦恼。这些技术包括如何操作，支持和解决授课捕获解决方案，音频和视频硬件，在线流媒体解决方案；监督社交参与，并管理学习管理系统中数字内容的流动。对许多人来说，他们缺乏信心，对管理这些技术的自身技术能力也没有自信。这种不确定性，会影响数字转型。一位社区大学负责人表达了他的沮丧，他说：“要专注于学生成功因素，就要让技术助力，”但是现在，技术经常被教师视为教育障碍，而不是推动者。

在和医疗行业用户的讨论中，情况也类似。患者记录的数字化虽然是监管要求，但也被视为改善医疗的一种方式，因为它可以提供连贯的患者记录，跨越多个医疗机构，跟随患者。然而，在与医疗行业的临床医生交谈时，他们担心过多的与电脑接触，而与患者的接触不够。对于许多人而言，这掩盖了病人记录数字化的任何潜在的积极因素。通常，临床医生感觉他们更多地关注患者数据的流动，而不是和面前的病人交流。一位放射学家指出，“引进提高医生生产力的技术是一个有价值的目标，如果我们与患者在一起的时间增加了。”他认为，这并没有发生，花费在病人身上的时间更少了。一位医疗合作伙伴认为，电子病历（EMR）的出现已经减缓了医生/患者的互动，医疗诊所的一位医生每天接诊的患者比使用EMR之前，减少了五到九名。他们表示，医疗行业中的数字化转型的目标应该是“让患者的访问更加人性化，减少盯着屏幕的时间”，但目前的技术工具并没有加强或加快医生/患者的互动。

这两个例子都表明了数字化转型虽然有宏大的目标，但是与数字化转型相关的复杂性，则导致了日常用户的沮丧。

数字转型：传统应用的死亡

这些例子清楚地表明，我们在日常生活中使用的应用的性质正在发生变化。传统的应用模型是应用位于我们的数据中心（或云端）中，并通过屏幕向我们显示信息。 但这正在改变； 应用越来越多地通过用户，位置，数据和设备的交互来划分。应用本身关注于与工作流或工作场所相关的特定体验。要分解这些交互，需要人工参与，而这就带来了挑战，用户并不习惯于扮演这样的职能。用户希望这些互动是无缝和透明的，所以，当他们必须在管理，查看和参与此交互流中发挥职能，就会很容易感到沮丧。这是数字化转型的另一个难点，我相信物联网可以在这方面发挥作用。

上下文在企业中的价值

企业中物联网的价值远远超出了“事物”，其价值在于管理和最小化复杂性并加强业务流程。这并不会降低新的，有趣的事物的价值，因为物联网是由设备和事物的快速增长而推动的，这种快速增长的确也在复杂性中，起了作用。但是，这种增长也使用户，设备和事物之间的连接大幅度增加，而这些连接生成的数据，有巨大的价值。这些数据揭示了用户的环境：他们在工作场所，是如何与应用，设备和内容进行交互的。这个环境提供了极大的潜力，来简化工作场所内，交互式工作流和应用是如何透明地交换信息，而不需要用户参与。例如，想象一种医疗场景，当医生进入患者所在场所，然后自动检测到房间内医生，患者和任何智能设备。这种实时信息可以自动调用合适的资源，管理数据流，并将正确的信息呈现给医生和患者—所有这些需要的用户参与，都极低。我知道可能马上会有涉及敏感数据移动的潜在安全担忧，但是，这种环境可以增强安全性，并作为一种更强大的方式来认证和授权用户，应用和数据。

总结

综上所述，技术投资与生产力之间的差距很大。在技术创新的上升时期，却没有出现显著的生产率的提高。相反，数字化转型期却产生了数字化变革拖累生产率的案例。然而，要将数据化变革视为利用工作场所中用户，设备，事物和应用之间交互产生的数据的潜在机遇，从而有助于工作流和用户。这种环境信息可用于使技术交互更加透明，并将重点放在简化用户与技术的交互方式上。物联网在帮助企业完成业务中的交互和工作流方面，发挥了不可或缺的作用，因此用户可以花费更多的时间来完成工作，更有效率，并减少管理复杂性和技术的时间。