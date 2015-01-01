Kepware扩大旗舰产品阵容 提供更多设备连接及中文支持

今日，PTC旗下工业连接软件开发公司Kepware® 发布了KEPServerEX® 6.2版本的工业连接平台。

至顶网CIO与应用频道 07月14日 北京消息： 今日，PTC旗下工业连接软件开发公司Kepware® 发布了KEPServerEX® 6.2版本的工业连接平台。该版本增强了核心服务器组件和顶级驱动的本地汉化，并推出了新的功能，包含：TIA Portal Exporter utility（全集成自动化系统导出器）工具，支持CODESYS以太网驱动的功能，用于EFM Exporter（电子流量测量导出器）配置的API支持（应用程序编程接口），并大幅提升了与ThingWorx®物联网(IoT)平台互联操作性。

随着KEPServerEX 6.2版本的发布，包括Allen-Bradley Suite（Allen-Bradley套件）、Mitsubishi Suite（三菱套件）和Omron Suite（欧姆龙套件）等在内的核心服务器组件和顶级驱动已经实现本地汉化。

PTC应用工程师Jason Ye表示：“本地汉化版可提高亚洲客户的工作效率，中国大陆、新加坡和台湾地区用户现在可以更有效地浏览KEPServerEX，并与之交互，从而提高运营效率，使其更精简、安全并整合更多业务。KEPServerEX是名副其实的国际化产品，本次的版本升级印证了我们满足全球客户需求的承诺。”

KEPServerEX 6.2版本还包含以下内容：

全新的TIA Portal Exporter实用工具：装有西门子(Siemens) S7-300、S7-400、S7-1200和S7-1500控制器并采用西门子TIA Portal平台的客户，现在可以立即浏览其数据。在与西门子TCP/IP以太网驱动配套使用之后，TIA Portal Exporter实用工具使用户能自动生成对KEPServerEX项目所需的特定标签。

ŸCODESYS以太网驱动：KEPServerEX 6.2版本可以对运行CODESYS V3的设备进行即时数据读/写。设备在CODESYS（通用的PLC运行时间与开发环境）上进行智能互联操作的用户，现在可以轻松收集工厂中不同设备上的工业数据。

加大ThingWorx整合力度：利用与ThingWorx配套的KEPServerEX的用户，现在可以在增强现实体验、机器学习模式、Mashup或其它ThingWorx工具中，轻松快速地寻找并利用工业数据。与ThingWorx 8配套的KEPServerEX 6.2版本包含的全新功能让用户能够在ThingWorx Composer中轻松浏览其全部KEPServerEX数据，还能将这些数据与ThingModel中全新或现有元素快速联系在一起，并能够从ThingWorx平台中查看更多和关键诊断信息。

Ÿ用于EFM Exporter的配置API支持：客户现在可以通过第三方应用（例如数据采集与监控系统(SCADA)、人机界面(HMI)、物联网应用和简单Web应用），更改EFM Exporter的程序，确保工程标准化及简易化。

KEPServerEX 6.2版本还包含对19个其它服务器组件、驱动和高级外挂程序的升级。