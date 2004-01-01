鱼鹰软件签约知名策略性全案公关机构森博公关

近日，鱼鹰软件签约国内最具影响力的策略型全案公关机构森博公关集团，为其搭建企业运营管理系统。

来源：至顶网CIO与应用频道 2017年7月12日

至顶网CIO与应用频道 07月12日 北京消息：近日，鱼鹰软件签约国内最具影响力的策略型全案公关机构森博公关集团，为其搭建企业运营管理系统。

森博营销成立于2004年，是中国国际公共关系协会A类单位会员和中国互联网协会会员单位，总部位于北京华贸中心，业务覆盖全国，是国内最具影响力的策略型全案公关公司，致力于为客户提供最具有效性的公关服务。

森博业务涵盖品牌策划、公关传播、活动管理、网络营销、财经公关、商业出版、传媒教育等，客户涉及家电、医药、IT、网游、通讯、地产、汽车、服装、快消、家居、城市营销等众多领域。 作为中国原点式公关的开创者和践行者，森博坚持以“驱动营销”为原点，制定公关策略，在有效提升品牌知名度、美誉度的同时，更有效促进产品销售。

鱼鹰软件本次将以项目管理、费用控制为核心，结合客户管理、合同管理、采购管理、运营报表及协同OA等管理模块，为森博公关打造业务财务一体化的信息化平台。