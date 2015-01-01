鱼鹰软件签约影视制作机构浙江东阳物灵

近日，鱼鹰软件签约浙江东阳物灵影视文化有限公司，为其打造影视制作行业业务财务一体化的运营管理平台。

来源：至顶网CIO与应用频道 2017年7月12日

至顶网CIO与应用频道 07月12日 北京消息： 近日，鱼鹰软件签约浙江东阳物灵影视文化有限公司，为其打造影视制作行业业务财务一体化的运营管理平台。

浙江东阳物灵影视文化有限公司位于浙江横店，主要经营影视制作 、复制、发行，媒体广告、影视广告的代理，影视游戏及衍生品的制作发行，组织策划综艺文化活动，艺人经纪等，是一家极具科技型的影视娱乐公司。

本次鱼鹰软件在深入调研东阳物灵核心业务需求、内部运营管理需求基础上给出一体化解决方案。系统建成后，东阳物灵影视将在资源管理、影视制作、广告代理、活动执行、财务管控等从影视制作到后期发行传播，形成一体化的业务管理平台。