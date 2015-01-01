Teradata天睿公司获评为实时交互管理市场领导者

Teradata天睿公司宣布，权威市场分析机构Forrester Research在《Forrester 浪潮™ ：2017年第二季度实时交互管理（RTIM）报告》（The Forrester Wave™: Real-Time Interaction Management, Q2 2017）中将Teradata评为领导者。

至顶网CIO与应用频道 07月05日 北京消息：Teradata天睿公司（Teradata Corporation，纽交所：TDC）宣布，权威市场分析机构Forrester Research在《Forrester 浪潮™ ：2017年第二季度实时交互管理（RTIM）报告》（The Forrester Wave™: Real-Time Interaction Management, Q2 2017）中将Teradata评为领导者。该报告依据32项评定标准对最具影响力的RTIM供应商进行分析与评分。Forrester报告将RTIM称为顶尖的技术趋势，“因为它运用高级分析功能，打造卓越的跨渠道客户体验”。

Forrester报告基于Teradata客户体验之旅分析解决方案（Teradata Customer Journey Analytic Solution）评价Teradata在实时交互市场上的表现。企业依托该解决方案完善的能力，可识别每位客户的各种行为路径，确定下一步最佳交互方案，并通过每个渠道和接触点提供一致的个性化品牌体验。

Forrester报告共对Teradata天睿公司等12家RTIM厂商进行评估，由Forrester Research首席分析师Rusty Warner于2017年6月6日发布。报告称：受访客户多年来一直运用Teradata解决方案支持数据驱动型客户关系管理（CRM）和/或RTIM，已处理数千万乃至数亿条客户记录。目前，他们正在积极运用或试用客户旅程解决方案的新功能。某金融服务业参考案例显示，Teradata解决方案可在各个数字化渠道、联络中心与银行分行间为RTIM提供强大支持，被誉为”最强大脑”(real-time brain and customer memory)，既可以实时反应又可以长期留存记忆。

Forrester认为RTIM市场正在不断成长，因为营销与客户体验管理专业人士“将RTIM视为满足个性化客户体验需求的重要途径。营销人员越来越信任RTIM厂商，并与他们开展战略合作，为他们的企业营销技术（EMT）关键投资出言献策。”

Teradata天睿公司市场营销高级副总裁Chris Twogood表示：“我们的客户深知依托RTIM可加速创造业务价值，因为营销人员可运用RTIM快速掌控整个购物体验中的关键时刻。Forrester 2017年报告中将我们评为市场领导者，彰显Teradata客户体验之旅咨询顾问团队与技术备受信任，体现出数据分析科学优化客户交互，增强客户关系，并实现业务盈利增长。这也是客户将Teradata视为重要战略合作伙伴的原因。”

目前，营销团队越来越依赖预测性分析、人工智能（AI）与实时决策技术，最大程度提升客户满意度与客户交互，推出个性化服务，并以业务目标引导购物者行为。他们与首席信息官协作，通过整合数据，细化过程，全方位应用分析方案，甚至重塑整个业务模型，以最终提升客户体验。Teradata客户体验之旅解决方案将技术与咨询服务完美结合，为帮助营销人员推动营收显著增长提供至关重要的分析洞察。Teradata天睿公司不断完善客户体验之旅解决方案，将深厚的专业技能融入在数据整合、多类型高级分析与跨渠道协调。