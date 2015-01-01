领英数据显示约四成职场人不知如何维系人脉

成功是找到一份令人艳羡的好工作，还是更快获得晋升?是早日实现财富自由，还是追求诗和远方?类似的问题，可能是每个职场人都会思考的课题。

至顶网CIO与应用频道 07月05日 北京消息：成功是找到一份令人艳羡的好工作，还是更快获得晋升?是早日实现财富自由，还是追求诗和远方?类似的问题，可能是每个职场人都会思考的课题。在中国这样的关系型社会里，人脉一直在成功的等式中扮演着重要角色。近日，全球最大的职场社交平台LinkedIn(领英)对全球17个国家超过15,000位会员展开了关于职场人脉的调查，调查结果显示，近八成职场人认为人脉对实现事业成功至关重要，但约四成却因不知如何维系人脉而焦虑。同时，领英数据显示，人脉最为广泛的五大职能分别是人力资源、产品管理、商务拓展、市场营销与咨询，这一定程度上反映了这些人群出众的人脉社交能力。

39%的中国职场人通过人脉圈获得新工作

以人脉为主题的图书在京东图书商城中多达5,800余本，可见国人对于人脉的重视和关注。人脉对中国职场人最直接的帮助就是连接工作机会。领英大数据曾发现，随着人脉数量的增多，职场人的跳槽频率越高，这也就意味着随着人脉数量的增加，职场人将会拥有更多的选择。在这次关于职场人脉的调查中，39%的中国职场人表示通过人脉圈获得了新的工作。此外，51%的中国职场人认为与自己的人脉圈保持紧密联系对获得现任工作非常重要，这一比例仅次于印度，在参与调查的17个国家中位居第二，远高于全球平均水平(37%)。由此可见，人脉对于中国职场人的重要性。

除了丰富的工作机会，用好人脉更能帮助职场人探索世界的多彩。现任领英中国战略合作总监的赵堃在早年从事媒体行业期间，就曾经在好奇心的驱动下，通过挖掘和联络自己的人脉圈，找到了美国歌手迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)1987年到访广东的陪同导游刘广志，揭开了一段30年前的传奇往事。而这样的例子在他从事媒体行业的经历中还有很多。

维系人脉不单凭时间，更凭能力

尽管87%的中国职场人认可人脉的重要性，近半数却表示维系职场人脉很难。这一比例在被调查的17个国家中排名第一。制约职场人与人脉圈保持联系的最大因素是时间。中国职场人大多表示很难挤出足够的时间去沟通互动。特别是在北京、上海这样的一线城市，线下约见一次往返路途可能就要花费两至三个小时的时间，劳心劳力。

年轻的千禧一代(18-34岁)则有着不同的困扰。在全球范围内，与35—64岁的资深职场人相比，千禧一代认为维系职场人脉的两大关键难点在于：不知道说什么、不知道如何与往日人脉重新建立联系。

不知道说什么——在一定程度上反映出了自身和人脉之间的实力差距。毕竟职场社交本质上是需要互惠的，一味单向索取的人际关系很难长久维持。奇虎360的产品经理孙浩认为，社交对于职场的重要性不言而喻，然而认知和能力却是能否真正建立社交关系的基础。努力学习，先提升自己的认知和能力，这才是核心。具备何种能力，就能够真正结交怎样的朋友。社交本质上还是资源置换，当自己的能力不足以给对方提供有价值的资源时，就不存在真正的社交。

超6成中国职场人青睐线上社交，4成在领英找到新机会

近年来，以领英为代表的线上职场社交平台的兴起，为职场人便捷高效地维系并扩展人脉圈提供了新的途径，并受到越来越多职场人的认可和欢迎。领英的调查显示，64%的中国职场人认为线上社交是建立和维护关系网的有效途径。同时，39%的中国职场人认为在领英上与联系人进行对话能够带来新的机会。

现任WorldLink International合作总监的贾鑫感慨到科技和互联网的强大：“我曾经通过领英平台拿到团购鼻祖Groupon的工作机会。有一次和Groupon的同事们聊天，发现在座的16人中竟然有12位都是通过网络渠道得知公司招聘的消息。”

或多或少，职场机会都离不开人脉与连接人脉的平台。领英中国用户市场总监张源表示，“领英平台汇聚了全球超过五亿具有真实身份的职场人。无论是找工作、寻求商业合作，亦或提升个人影响力和品牌，只要你能深挖并经营好自己的人际关系网，知道自己需要什么样的人，领英平台都可以帮助你轻松嫁接机会，实现职场成功。”