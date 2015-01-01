大国智造 徐工信息“工业智能生态”亮相世界智能大会

在天津梅江会展中心，首届世界智能大会正式拉开帷幕，数千名产业精英聚集在一起，共享盛宴；数百位知名大咖悉数亮相，共话智能。江苏徐工信息技术股份有限公司（简称“徐工信息”）受邀在此次展会亮相，集中展示了徐工信息在工业智能领域的全新思考。

至顶网CIO与应用频道 06月30日 北京消息：在天津梅江会展中心，首届世界智能大会正式拉开帷幕，数千名产业精英聚集在一起，共享盛宴；数百位知名大咖悉数亮相，共话智能。江苏徐工信息技术股份有限公司（简称“徐工信息”）受邀在此次展会亮相，集中展示了徐工信息在工业智能领域的全新思考。

徐工集团副总经理杨勇莅临指导

智能化设备集成平台塑造“工业智能生态”

3台智能设备集成，2条物料输送主线连接，1项人机交互界面操控，“321”的搭配完美地呈现出一道智能化设备集成“大餐”。

徐工信息的智能化设备集成平台塑造了一个“智能生态圈”，以工业以太网络为“指挥中心”，实现生产车间设备的网络连接，利用智能终端实现不同设备及系统的信息交互和数据传输，源源不断地为指挥中心输送资料。在这过程中，徐工信息自主研发PI智能终端“功不可没”，通过接收信息化MES生产制造系统的生产订单，并根据现场生产反馈信息，进行生产任务的下达，同时对诸如设备运行状态、设备电压、电流、刀具寿命、主轴转速等关键参数进行数据采集，实时监测现场生产状况，为指挥中心的决策提供快速支持，实现精准决策。

徐工信息智能化设备集成平台

可以说，智能终端的精准接入，不仅实现了自动化设备与信息化设备的互联互通，也通过实现支持多种主流通讯协议，大大提升了它的开放包容性。在这其中，组态软件也打出了“组合拳”，将数据信息进行界面可视化的展示，并对实时数据进行快速更新，数据采集量可高达上亿条数据源，网络传输速率可高达100Gb/S。高端设备的网络连接更是“锦上添花”，高端数控机床、智能机器人、AGV小车、RGV小车、实验台、装配线等等全力助阵。

高强、高效、高能的工业物联网大数据平台

此前，工信部颁布了《工业大数据白皮书》，将此作为大数据系列中最重要的工业大数据标准。白皮书中有一个经典案例：工业物联网大数据平台，就是出自徐工信息之手。

徐工信息自主研发的工业物联网大数据平台，目前已接入设备39万台，数据以每天约2亿条的速度不断地传输至平台数据中心，这些数据包括工程机械、新能源汽车、农业机械、军工装备、运输车辆、环卫车辆等十几个大类，近6000种工作参数，数据的积累已经达到了近1PB。

徐工信息物联网大数据平台

平台具备强大的物联网链接和整合能力，支持目前主流的通讯协议和数据格式，可以接入各类型的设备，比如工程机械、农用机械、新能源汽车等等都可以实现接入，是一个真正的泛接入式平台。具备高效的数据处理能力，平台采用分布式架构，可以将成百上千台的服务器集成到一起，构建出一个 “超级计算机”，它可以实现百万级数据的并发处理，千亿数据的存储和快速查询，而且具有极高的灵活性，可以随着需求动态扩展。同时，具备促进价值链生态的平台开放能力，极为灵活的物联网数据接口，不仅可以和客户使用的系统进行充分的集成，也可以与合作伙伴共同为客户定制性开发各类型的应用，另外，在安全性上兼顾通讯链路、网络、数据存储、用户访问等各各方面的安全保障。

工业版“AlphaGo”的时代即将来临

行走、腰转，大臂小臂伸缩、手腕旋转、手爪夹持，在徐工信息展区的现场，您可以看到有这样一位“高级技工”正在进行打磨展示。这台机器人展示的技术是智能化制造生产新模式中的重要一环，利用智能化多关节机器人实现工业生产过程的自动加工、自动搬运、自动检测、自动打磨等无人化生产过程；利用人机交互控制系统实现信息化订单的自动下发，自动接收、自动生产的深度融合；利用高精密机械定位设备，实现高精密产品的精确机加定位，最终实现产品“死角”的精确打磨和产品光泽度的提升。这么能干的机器人，谁会不喜欢呢？

智能化制造生产机器人打磨工艺展示

工业4.0的浪潮已经涤荡全球，在这场轰轰烈烈的变革中，惟有积极投身、果敢创新，方能奔上浪潮之巅。“为工业赋能，与伙伴共生”，徐工信息作为智能时代的“弄潮儿”将继续在逐浪中前行、在激流中勇进，以更加开放包容的姿态拥抱未来。