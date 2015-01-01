全新Teradata Intellibase平台为大中华区客户带来更多部署选项和灵活性

全球领先的数据分析解决方案供应商Teradata天睿公司宣布，推出全新就绪型Teradata IntelliBase™平台。

至顶网CIO与应用频道 06月29日 北京消息：全球领先的数据分析解决方案供应商Teradata天睿公司（Teradata Corporation，纽交所：TDC）宣布，推出全新就绪型Teradata IntelliBase™平台。该平台在单机柜中支持多种软件技术、可重复部署硬件及低价格通用硬件，是一款突破性创新平台。

Teradata IntelliBase平台既可在本地环境下交付，又支持在Teradata IntelliCloud™上部署，通过运行同一Teradata数据库软件，可支持高性能混合云解决方案。该平台将为大中华区客户带来全新选择方案，创造新的业务收入机会，削减运营成本，并加速客户服务。

随着数据大规模增长，企业依靠可靠的分析功能，将数据及时转化为高价值洞察，推动业务决策，并高效保持竞争力。企业正在运用更高级分析技巧，并让各部门更多用户使用这些强大功能。随着分析需求不断增长，企业需要强大且富有弹性的基础设施，处理计划中与计划外的激增需求。

多功能Teradata IntelliBase平台

Teradata IntelliBase平台是一套单机柜交付完整逻辑型数据仓库的低成本解决方案，并提供单一厂商支持服务。在同一IntelliBase机柜中可运行多种技术，使新平台具备卓越的效率与成本优势。

作为真正的“一体式”解决方案，Teradata IntelliBase平台帮助企业构建分析生态系统，以满足其当前需求，并通过平台的多功能特性，将硬件重新利用，以满足未来不断变化的业务需求。例如，Hadoop运算节点未来可用于运行Teradata数据库，虽然该平台设计方向是低成本通用替代方案，但仍能为客户带来最强的灵活部署与投资保护能力。

全新Teradata IntelliBase平台具备如下特性：

数据中心友好的低成本单机柜部署，可支持多种技术；

单一厂商全面支持Teradata数据库、Aster Analytics与Hadoop平台；

支持QueryGrid、Unity、Data Mover、Ecosystem Manager、Viewpoint、Listener等Teradata生态系统应用；

通过软件重新镜像在不同技术间重新部署硬件，保护客户投资。

Teradata天睿公司大中华区首席执行官辛儿伦（Aaron Hsin）表示：“大中华区客户需要更灵活的部署能力，如开源Hadoop数据湖，大数据分析技术等与海量并行处理数据仓库平台交互融合，相辅相成。Teradata IntelliBase使用通用硬件基础设施，结合我们自身研发的MPP软件附加价值在同一平台上，Teradata客户能够自由权衡成本和服务级别要求之间的不同组合需求，还能够运用不同类型的分析技术。”

Teradata IntelliBase平台目前已在大中华区上市。该平台今年晚些时候将支持在Teradata IntelliCloud上部署。