瑞普生物进阶企业互联网：深化产品+服务运营

为了更好地实现“解决方案 快速反应”八字客户价值主张，瑞普生物正在自身的信息化建设上不断升级和创新。通过信息化从管实物，到管流程，再到管数据，一步一步的实现进化打造协同产业链，B2B、B2C互联营销、以及电子发票的实践和创新。

至顶网CIO与应用频道 06月21日 人物访谈（文/王聪彬）：中国是畜牧养殖业大国，上世纪80年代，中国畜牧养殖业迅猛发展，与此同时动物保健品行业也逐渐伴生壮大，成为发展健康养殖不可或缺的辅助部分。瑞普生物就是这样一家动保行业的代表企业，其核心使命就是从动物健康出发，致力于改善养殖企业的经济效益。动物保健品行业的本质是解决动物健康预防、保健、治疗，所以动物保健品企业逐渐开始建设全面快捷的疫病诊断服务，整合营销，为客户提供系统化养殖解决方案，增值客户价值。

为了更好地实现“解决方案 快速反应”八字客户价值主张，瑞普生物正在自身的信息化建设上不断升级和创新。通过信息化从管实物，到管流程，再到管数据，一步一步的实现进化打造协同产业链，B2B、B2C互联营销、以及电子发票的实践和创新。

三次升级迈向跨组织集团管控

瑞普生物成立于1998年，是一家中国A股市场上专注于兽药领域的上市公司，旗下拥有12家分子公司，包括9个GMP生产基地，3家研究机构，拥有60多条大型生产线，成为中国集生物疫苗、药物原料、药物制剂、饲料添加剂、环境改善制剂，五位一体的中国规模最大、产品种类最全的动物保健品生产与服务商。

“解决方案，快速反应”是瑞普生物的客户价值主张，通过产品+服务的运营模式改善养殖企业的经济效益、养殖生产指标等。天津瑞普生物技术股份有限公司常务副总裁胡文强认为，动物保健品行业的两个关键因素，第一、技术，动物疫病在不断发生且发展变化，而且监管政策也在不断变化；第二、市场化观念和运营效率，构建快速反应系统应对市场变化。

天津瑞普生物技术股份有限公司常务副总裁胡文强

互联网+的兴起也对瑞普生物所在的动物保护行业产生着不可忽视的影响：互联网、大数据和智能制造等终将颠覆这个产业的发展形态。瑞普生物也在积极向着互联网化企业转型，不断提升客户价值，提升企业核心竞争力，实现企业经营模式甚至盈利的转变。

瑞普生物在2000年开始使用一款ERP的进销存模块，2010 年开始切换到用友NC5.6，实现了物流管理、库存管理、财务管理等组织效率的提升，2015年升级为用友NC6.5。最终选择与用友的产品一起升级企业的信息化管理主要基于两个方面，一是产品的先进性，二是符合瑞普生物集团化管控的理念。

“升级之前的ERP更多是固化流程，而NC6.5可以实现按需调配，打破了传统组织的概念，实现跨组织的协同。”胡文强举了一个例子，营销中心同时销售瑞普生物的所有产品，所有子公司要同3个疫苗厂和1个药厂发生供销关系，而现在营销中心接到订单后可以直接指定库房发货，节省了逻辑上的供销，缩短了客户服务的流程从而提高效率。

为了实现营销模式的落地，瑞普生物还部署了SaaS模式的CRM，将客户的养殖档案、养殖经济指标、免疫程序等进行管理。同时CRM与ERP的对接，实现了产品管理和市场营销打通。

企业互联网化之路

从瑞普生物的信息化进阶历程来看，可以看到起在新的管理理念和技术的引用上是非常积极的和理智的。因此，瑞普的企业互联网化之路也显得更加顺畅和稳当。瑞普生物已在全国30个省建立分销机构，在21个省的政府招标采购中中标，与743家规模化养殖企业建立了稳定的合作关系。一级经销客户达2200多家，覆盖国内500个重点养殖县。已陆续向俄罗斯、埃及、约旦、巴基斯坦、菲律宾等多国进行产品注册和销售。

为了更好地实现产业链管理，与客户产生更加良性的互动，瑞普生物积极打造B2B、B2C互联网营销：

B2B：大型客户通过NC网上订单系统下单，零散客户通过手机下单；

B2C：养殖宝APP是客户交流平台，也是信息交互的平台，传播各种疫情、产品知识、养殖知识，以及动物市场交易信息；

胡文强说，瑞普生物通过ERP开发了网上订单系统把交易行为通过网络实现，同时交易过程的信息及成交后信息都可以在系统中实现留存，形成客户交易和交流平台。最终经销商渠道、终端客户下单时间从1天降低为5分钟。

与此同时，为了更好地实现业财一体化，促进财务体系职能的转型，瑞普生物开始了财务共享模式的建设。据介绍，瑞普生物的财务共享目标是通过资金支付集中化、费用报销网络化、财务服务中心化的方式，借助互联网化的手段实现财务工作的价值最大化，从而推动整个集团管理的转型。

瑞普生物也推行了电子发票的使用，因为传统纸质发票在取得后，没有及时认证，在丢失后会产生很多问题，而电子发票则大大改善了效率。在推行上电子发票还存在地方税务局认可和客户认可两大问题，所以瑞普生物采用纸质发票和电子发票的双模式。

最终通过ERP财务共享中心，瑞普生物实现集团统一的发票开具处理，发票开具从7天到10分钟。实现集中收付款，子公司建立二级核算收款账户和二级结算账户。

瑞普生物的信息化建设和如今的企业互联网化转型离不开企业高层对于科技的重视，目标明确、有的放矢。未来在企业互联网化道路上，瑞普生物还将有更多的动作，但是核心都将是结合公司发展战略而展开的，像在全产业链协同、智能制造、财务/人力共享以及企业精细化管理等方面的深入建设。