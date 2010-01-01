Gartner：人工智能将促使部分专业工作转型

由于人工智能（AI）将对商业策略及人力雇用带来冲击，首席信息官（CIO）须扮演好重要角色，带领企业做好准备。

至顶网CIO与应用频道 06月05日 北京消息：由于人工智能（AI）将对商业策略及人力雇用带来冲击，首席信息官（CIO）须扮演好重要角色，带领企业做好准备。Gartner预计，到2022年，智能机器与机器人可能会取代医药、法律及IT领域里经过严格训练的专业人士。根据Gartner统计，从2010年到2015年，企业在人工智能领域的投资增长了近七倍；而在2021年之前，企业从行业解决方案中获取的30%利润将来自于人工智能技术。

随着人工智能与机器学习不断发挥经济效益，许多现在由专业人士担任的工作将变成人工智能可解决的低成本工作。人工智能对各个行业所产生的影响，将促使企业调整其商业策略。随着人工智能将复杂的工作转为像水电那样由企业付费的计量服务，许多高度竞争、高利润的行业将会变得更像公共事业。

人工智能对企业的影响将根据其所属行业、业务、组织和用户而定。以律师为例：培养出一位律师需要长期的教育与培训，成本颇高，因此企业雇用每一位律师时所提供的薪资福利都必须足以抵偿培训他们时所消耗的成本。虽然取代律师的智能机器也需要长期、高成本的培训，但有了第一部智能机器后，企业只需再花费少许成本，就能任意新增更多的智能机器。

金融服务业是另一个可能实现自动化的行业，受影响的业务包括贷款发放、保险理赔等。人工智能虽然会冲击部分行业的雇用人数，却也会使许多人因此受惠。利用人工智能及自动化技术处理常规和重复性的工作可以为现有人力创造更多空余时间来改善服务水平，处理自身职责中更具挑战性的部分，甚至帮助他们在一些高压环境中减轻压力。

首席信息官必须让企业做好准备以改变人员雇用的优先顺序

人工智能终将与人类自行区分开来。人工智能擅长解决的是那些定义明确且范畴较窄的问题，人类则更善于定义需要解决的问题以及解决复杂问题。人类能灵活运用丰富的知识与技能，并以各种不同的方式解决问题。此外，人类还能互相合作，并在情况出现重大改变时随机应变。

首席信息官应依托企业的五年远景制定规划，在人工智能与人类技能之间寻求恰到好处的平衡。如果过度使用人工智能驱动的自动化技术，企业可能缺乏弹性和随机应变的能力。制定规划也能让现有员工对人工智能在企业机构中的应用方式及领域更加清晰，从而减轻压力。

人工智能将促使首席信息官调整IT部门的运营

人工智能终将取代IT部门里的众多常规功能，尤其是运营板块，比如系统管理（system administration）、咨询服务台（help desk）、专案管理（project management）与应用支援（application support）。虽然人工智能的应用将导致部分职务的消失，但它也能改善某些技能不足的问题，使得IT部门更专注于创意工作，塑造企业差异。

首席信息官应要求企业架构团队（enterprise architecture team）找出可以被人工智能取代的IT职务，并列出时间线。同时，企业架构团队应与人力资源部门（HR）合作，确保企业已做好减轻人工智能冲击的规划，例如提供培训与技能提升课程来协助员工转任更具创意的职位。