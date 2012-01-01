技术、人才、国际化——三个动因促使华胜天成斥8亿元收购美国GD公司

5月24日，华胜天成通过其下属控股子公司ASL 自动系统（香港）有限公司（简称ASL）以现金代价1.18亿美元收购美国GD公司（Grid Dynamics International）。双方未来计划在大数据，机器学习，开源和云以及其他新兴市场上加大投入。

至顶网CIO与应用频道 05月31日 北京消息（文/孙博）：5月24日，华胜天成通过其下属控股子公司ASL 自动系统（香港）有限公司（简称ASL）以现金代价1.18亿美元收购美国GD公司（Grid Dynamics International）。双方未来计划在大数据，机器学习，开源和云以及其他新兴市场上加大投入。

对于这样一起跨国并购，为什么会选择收购GD公司，当天的战略发布会上主要透露了如下的三点。

技术互补

成立于2006年的美国GD公司，总部设在硅谷，是下一代大型电子商务、开放云计算和大数据解决方案供应商。目前拥有750多名员工，全球拥有6个国际办事处，客户覆盖超过10个国家。

华胜天成则是一家国内IT综合服务提供商，服务网络覆盖中国大陆、港澳台、东南亚等地区。ASL公司则是华胜天成旗下其中一家主板上市的子公司。

从资料中显示，华胜天成的主营业务包括云计算、大数据、物联网、信息安全等相关技术领域，是国内最早一批进入IT服务领域的企业。而GD公司在项目系统架构设计和交付、QA自动化、DevOps、搜索引擎开发等技术可以为华胜天成的IT服务作为补充和优化。

人才输入

除了技术上的互补，人才的优势也是促成此次收购的关键之一。

据了解，GD公司在美国和东欧拥有强大的技术研发和服务中心，在东欧各国拥有750 多名员工，其中“大数据”和“开源代码”方面的工程师数量有700人，超过95%的人拥有计算机专业硕士及博士学位，高级工程师的比重达到了31%。此外，GD公司还与全球多个工程学校建立了合作，并建立了专门的“GD大学”和“GD实验室”。

“透过GD公司，我们也由此获得了一个强大的人才资源库，这是IT企业发展的重中之重。”ASL行政总裁兼执行董事王粤鸥提到了收购的第二个主要推动力。

ASL行政总裁兼执行董事王粤鸥

迈向国际

除了上述两个因素，通过此次收购，还能够让华胜天成的业务触角延伸至北美和欧洲，是其迈向国际化十分重要的一步。有利于公司以北美和东欧为起点，整合GD公司全球范围内产品管理和全球项目交付能力，以及在东欧、中欧、北美地区的技术与服务优势，为华胜天成的跨国战略提供更好的保障。

“GD服务美国最大的零售企业，同时还为一批技术企业提供基于开源的、云架构建设、供应链、电子商务开发以及大数据分析的解决方案。特别是GD构建的基于中欧与东欧的高素质人才研发队伍以及交付基地，形成了高速增长、高盈利的服务全球客户的体系。这一方面会给华胜天成带来良好的投资回报，另一方面又能帮助华胜天成成为一个真正的跨国企业。” 华胜天成董事长兼总裁王维航强调。

华胜天成董事长兼总裁王维航

另外，公司表示在收购完成后，GD公司仍将继续保持独立运营，继续发展其基于开源云计算技术的下一代可扩展在线平台业务，持续研发创新大数据产品技术，并在零售、金融、媒体和科技公司等行业提供包括全渠道电子商务技术服务、搜索引擎服务、大数据实时分析服务，为世界级公司提供敏捷的软件操作自动化服务。