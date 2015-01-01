博世：中国是除德以外最大的单一市场，五年内将投3亿欧元建人工智能中心

2016年全年博世集团的销售额达915亿元人民币，同比增长19%。去年一年中表现良好的四块业务——汽车与智能交通技术业务、消费品业务、能源与建筑技术业务，以及工业技术业务。

至顶网CIO与应用频道 05月22日 北京消息：“一直以来，中国市场都是博世集团在亚太地区乃至全球的重要增长驱动力之一。中国贡献了博世亚太市场60%的销售额，以及全球销售额的17%，依旧是博世除德国以外的最大单一市场。未来，我们将对本土市场持续投资，不断推进互联战略在华落地。”

这是在前两天，博世一年一度的集团战略媒体沟通会上，博世集团董事会成员、亚太区业务负责人泰瑞来向媒体传达的态度。2016年全年博世集团的销售额达915亿元人民币，同比增长19%。亚太地区销售额达208亿欧元，增长8.3%，占全球总销售额的28%。

继续加大本土投资、研发力度

在当天的发布会上，博世集团公布了去年一年中表现良好的四块业务——汽车与智能交通技术业务、消费品业务、能源与建筑技术业务，以及工业技术业务。

与此同时，为顺应本土日益增长的互联业务需求，博世透露仅过去一年，在华总投资额达49亿元人民币。博世汽车多媒体事业部新工厂、博西家电全新大中华区研发中心、博世汽车电子事业部以及博世热力技术与万和集团的合资工厂，纷纷正在或即将落地中国。

持续的投资也体现在研发投入和人才培养。2016年博世在华研发总支出高达56亿元人民币，新增注册专利超过470个。截至2016年底，博世在华员工人数近59,000名，其中，超过6,300名员工致力于研发工作，相比去年增加14%。博世中央研究院在中国成立了一支由12位专家组成的物联网研发团队，专注于物联网及相关应用领域的研发工作。

积极寻求中国本土合作伙伴

文章开头提到，中国是博世集团除德国以外的最大单一市场。在中国“互联网+”的背景下，博世积极寻求中国本土合作伙伴，推动互联战略的切实落地。

作为全球领先的汽车与智能技术供应商，博世在互联交通领域积极与本土伙伴寻求并建立合作关系。今年三月，博世与中国第三方紧急救援管理提供商远盟康健科技有限公司达成战略合作，携手发布“i救驾”紧急呼救系统，为中国车主的出行提供互联安全解决方案。四月，博世宣布与百度、高德和四维图新展开合作，共同研发适用于国内路况的精准定位服务，以期实现自动驾驶车辆在各种复杂路况下的稳定定位。不久前，博世华为在德国对车联网通讯技术V2X进行路测，以实现车辆之间数据的交换，为互联和自动驾驶提供技术准备；同时，这一合作也已拓展到了中国，正根据中国的法规及路况对车与车的防碰撞预警和紧急制动等使用场景进行本地化开发及测试，以更好地服务于中国本土市场需求。

除此之外，在电商领域，博世集团当天重点公布了与阿里巴巴的具体合作细节。此前，博世正式推出了天猫品牌官方旗舰店，这是目前天猫平台上首批跨品类的品牌官方旗舰店之一，同时也是经营品类跨度最大的品牌旗舰店。通过天猫超级品牌日等项目的合作，博世将天猫作为其品牌线上运营的主阵地。据了解，仅2016年一年博世集团在天猫平台的商品交易总额超过20亿人民币，与2015年相比，增长超过60%。未来，博世将整合线上旗舰店及线下体验中心，打造新的O2O销售模式。博世与阿里巴巴集团战略合作不仅限于电商领域，未来双方将在物联网、大数据、云计算及人工智能等领域结合双方各自优势开展深入合作。

“博世集团和阿里巴巴集团的战略合作将成为博世业务重要的和可持续的销量与利润增长引擎。”陈玉东认为，“博世天猫官方旗舰店能够使我们更好地服务终端消费者，其中的博世会员俱乐部能够为消费者提供最及时的品牌资讯，让消费者与品牌建立更加有效和良好的互动。”

全球战略和2017年业绩预期

考虑到当前经济发展前景低迷，并且地区政治不稳定，博世预期2017年销售额增长率为3%至5%。虽然公司为保障未来发展需要进行大量前期投资，但整体业绩增长的目标是确定的。

博世集团董事会主席沃尔克马尔·邓纳尔表示：“良好的业绩是促使博世在未来始终保持领先地位的前提和基础。博世一直主动积极把握形势并推动转型。这一转型主要体现在智能交通与物联网互联化领域。到2020年，公司所有新的电子产品都将具有互联性，这其中，关键技术就是人工智能。在接下来的五年中，博世将投资3亿欧元新建人工智能中心。”