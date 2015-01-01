数字化转型 用数据重塑未来业务

Teradata以客户需求为中心，通过更加创新的技术、全面的产品选项和卓越的咨询与服务，帮助客户通过数据分析获得洞察和潜能，快速适应不断变化的业务需求。

至顶网CIO与应用频道 05月19日 上海消息（文/王聪彬）：在新型的市场环境中，企业需要快速灵活的改变，竞争的基础正在发上变化，数据等将成为新型的竞争力。在2017 Teradata大数据峰会上，Teradata天睿公司大中华区首席执行官辛儿伦（Aaron Hsin）表示，我们以客户需求为中心，通过更加创新的技术、全面的产品选项和卓越的咨询与服务，帮助客户通过数据分析获得洞察和潜能，快速适应不断变化的业务需求。

“数据分析已经成为企业内所有部门都很需要的部分，但想要做好数据分析还是一件不太容易的事。”Teradata天睿公司国际集团执行副总裁Peter Mikkelsen指出，新的数据类型正在不断增长，企业需要一个整体的生态系统来解决数据分析的问题。

左：Teradata天睿公司大中华区首席执行官辛儿伦；右：Teradata天睿公司国际集团执行副总裁Peter Mikkelse

Teradata天睿公司营销与业务拓展副总裁Mikael Bisgaard-Bohr认为，现在的企业应该将数据应用到6个层面：用数据改变商业、为数据进行设计、对数据进行管理、用数据进行实验、用数据进行创新、以客户为重点。

在技术上Teradata有两点变化，第一、开源是很重要的，所以更多的构建开源的能力；第二、在不受任何形式存在，在所有地方都可以提供服务，Teradata Everywhere可以在多种公有云、托管云和本地部署环境下部署全球最强海量并行处理（MPP）分析数据库。

在客户体验上，咨询交互的能力同样非常关键，Teradata从客户生命周期管理升级到生活周期管理，更好的理解客户的需求，积极良好的关怀客户。

在产品上，Teradata天睿公司产品及解决方案营销副总裁Chris Twogood发布了两款新产品：

Teradata IntelliFlex进行了升级，设计了高性能的工作负载，适合高吞吐量的业务，实现CPU和存储可以分别扩展，不需要一次进行大规模的采购。

Teradata IntelliBase可以提供多功能的计算节点，集成了计算和存储，可以和UDA集成在同一机柜。

据调查显示，企业在2020年之前会使用混合云的模式，同时部署在本地和云端，所以Teradata发布基础设施软件的云兼容授权，提供许可的可移植性、基于订阅的许可可以有不同的部署选择。

未来是属于能将数据转化为产品的企业，不论是何种技术产品、解决方案最后还是要应用在企业中。Teradata天睿公司首席技术官宝立明（Stephen Brobst）说， 最终数据要回馈给客户来创造价值，今天已经可以看到很多的案例。

Teradata天睿公司首席技术官宝立明（Stephen Brobst）

沃尔沃汽车利用数据为客户提供有效的建议，帮助调整驾驶者调整的用车方式。南加州爱迪生电力将500万现有电表替换为“智能”电表，为客户提供能源使用与成本详细信息与全新动态定价方案，帮助用户改变用电习惯。

当然在大数据使用的新阶段，人工智能也正在成为企业投资的战略重点之一，深度学习能够提升解决复杂问题的性能，将更快、更经济、更准确地发现洞察。Teradata正在通过Teradata实验室和深度学习社区，并同全球科研院所和行业专家合作，依托团队丰富的人工智能技能、资源和经验，为客户项目创造新洞察和成果。