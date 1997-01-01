新技术变革HR产业 领英MAGNET六步法重塑雇主品牌

2017年4月21日，北京——作为领英(LinkedIn)中国旗下的人才战略智囊团，领英智库在今天举办了一场“雇主品牌日”活动，并发布了一本面向中国企业高层管理者和HR负责人的雇主品牌专著——《人才吸铁石》.

ZD至顶网CIO与应用频道 04月24日 北京消息：2017年4月21日，北京——作为领英(LinkedIn)中国旗下的人才战略智囊团，领英智库在今天举办了一场“雇主品牌日”活动，并发布了一本面向中国企业高层管理者和HR负责人的雇主品牌专著——《人才吸铁石》，探讨了全球化和数字经济时代下，企业如何通过重塑雇主品牌吸引核心人才的新思维与实践。来自国内领先企业的50多位企业HR负责人受邀出席了“雇主品牌日”活动，来自滴滴出行、摩拜单车和利洁时集团的HR负责人则现场分享了他们对雇主品牌的见解和洞察。

当前，中国正在加速融入全球经济，科技互联网创新也呈爆发式增长，促使更多企业或转型开发新的业务模式，或以更快的速度迈向新兴前沿领域。在新一轮的竞争中，企业管理者已经意识到，人才是最重要的取胜之匙。当前，在人工智能、新能源汽车、金融科技等热门领域展开的激烈人才争夺战也充分印证了这一点。

与此同时，经济发展也加速了我国人才和知识的跨界、跨区域流动。当前的中国职场人跳槽比以往更频繁，呈现出“野心”，“开放”和“被动”三大特征。领英大数据显示，2015年职场人平均在职时间为34个月，而2016年降为31个月，即两年半的时间。

供需双方的变化，为企业吸引和留住优秀人才带来了新的挑战。1997年，麦肯锡首次提出了“人才争夺战(The War for Talent)”这一趋势，那么今天是否意味着企业间的人才争夺战已经进入了高潮?领英中国企业市场及运营总监陈婷在演讲中指出：“吸引和留住今天的优秀人才，并让其与企业产生真正的化学反应，不是靠‘巧取豪夺’，而是‘情投意合’，这也是我们将新书取名为‘人才吸铁石’的原因。从‘争夺人才’到‘吸引人才’是一种思维模式的转变，为了更好的吸引和留住人才，企业应该重新思考雇主品牌，并用大数据及社交营销这样的‘新思维和新技术’重塑雇主品牌。”

《2017领英招聘趋势报告》显示，“雇主品牌建设”已成为HR们在2017年增加招聘预算投入的首要领域，91%的中国人才招聘负责人认为，雇主品牌对于企业吸引优秀人才有显著影响。然而，尽管高达87%的企业雇主认为雇主品牌重要，但只有48%已经制定了雇主品牌战略，定期评估的仅有30%。

领英中国企业市场及市场运营总监陈婷发表演讲

究竟是什么阻碍了企业打造一个更具吸引力的雇主品牌呢?领英在与企业雇主的大量访谈调研中发现，缺乏制定雇主品牌战略的方法论，缺少用于推广雇主品牌的预算和缺乏设计雇主品牌项目的创意能力，是阻碍雇主品牌建设的主要因素。

基于这些诉求，领英推出了独创的MAGNET雇主品牌建设六步法。MAGNET六步法由衡量(Measure)、一致性(Alignment)、真实(Genuine)、社交网络(Network)、吸引力(Enchanting)和差异化(Think Differently)组成。在雇主品牌建设的全流程中，衡量既是起点，也是终点。雇主自起点开始了解现状和存在的问题,在终点时衡量雇主品牌建设效果。在两次衡量之间，雇主可通过一系列措施不断加强雇主品牌，其中也分为两个阶段：第一阶段是从0到1打造雇主品牌，对应前三步MAG，第二阶段是雇主品牌从优秀到卓越的提升，对应后三步NET，从而形成MAGNET六步法的闭环。

(领英MAGNET六步法)

《人才吸铁石》所提出的MAGNET方法论，通过“大数据+雇主品牌”提升雇主品牌建设的技术含量，即借助人才大数据分析，用数据的力量助力HR增强与CEO和业务部门之间的沟通。此外，通过“数字化+雇主品牌”，领英可以帮助企业打造更具吸引力的雇主品牌，利用社交营销手段将雇主品牌与口碑传递出去，实现“墙内开花墙外香”。

领英中国智库负责人王希娜表示：“打造雇主品牌是一项从0到1，从优秀到卓越的长期工程，目的是帮助企业获取长远而稳固的人才竞争力。作为全球最大的职场社交平台，领英希望将新技术和新模式注入HR行业，并通过提供大数据人才图谱与社交招聘这样的创新技术和工具为HR赋能，帮助HR与CEO、市场及业务部门产生更多互动与化学反应，从而实现雇主品牌的重塑与提升。”

关于LinkedIn领英(www.linkedin.com)

LinkedIn创建于 2003 年，总部位于美国加州硅谷，办公室遍及全球30多个城市。领英致力于连接全球职场人士，并协助他们事半功倍，发挥所长。作为全球最大的职场社交平台，LinkedIn用户数已超过4.8亿，覆盖全球200多个国家，每个《财富》世界 500 强公司均有高管加入，2016年被《财富》评为改变世界的50家公司之一。LinkedIn拥有多元化经营模式，主要收入来自于所提供的征才解决方案、营销解决方案、销售解决方案及高级订阅帐户。LinkedIn的愿景是为全球每一位劳动者创造经济机会，进而绘制世界第一幅经济图谱。

为了更好地连接中国职场人士，为其提供全球化平台，助力他们实现职业理想，2014年1月，领英宣布正式进入中国，并启用中文名称 – “领英”。领英在中国与红杉资本和宽带资本成立了合资公司，共同探索和开展在华业务，努力为中国用户提供更好的本地化产品和服务，并通过领英大数据和全球化平台帮助中国政府和企业与全球人才和商业机会相连，助力中国经济发展。自领英进入中国以来，中国用户数增长超过7倍，已逾3000万;同时，有超过1000家企业和政府客户携手领英招募优质人才，打造商业和雇主品牌。2015年6月，领英发布专为中国市场开发的职场分享App“赤兔”。“赤兔”邀请来自各行业的专家和职场精英，通过语音直播形式，为年轻职场人提供深度、有趣、便捷的职场知识分享，帮助中国的年轻职场人成长。