俄罗斯致力于IT服务的出口

至于俄罗斯公司提供的IT服务，情况要复杂得多。

去年年底，俄罗斯政府采取了一系列措施，旨在支持俄罗斯技术在国外的发展。特别是创建了一个名为“2017-2030年信息社会发展战略”项目，旨在支持俄罗斯信息技术的出口。此外，还为俄罗斯知识产权注册国外市场提供了补贴，包括提高俄罗斯高科技产品和技术出口能力所需的补贴。至于俄罗斯公司提供的IT服务，情况要复杂得多。

IT服务的两个方向

“IT服务”术语是矛盾的。因此，一方面，IT服务被理解为俄罗斯开发商创建的软件产品，例如防病毒软件，商业应用程序（网络银行，市场），信使，社交网络，跟踪器，图片编辑器等。

另一方面，它被理解为在国外技术或俄罗斯技术的基础上开发的多种工程解决方案，更具体地说是云计算技术。如果人们谈论云业务的IT业务，任何俄罗斯或国外的客户都在寻求方便，灵活性和高可靠性的这些服务。然而，采用什么设备作为这种云计算的基础实际上并不重要。目前绝大多数的“云”俄罗斯IT公司正在采用国外的设备和软件，所以在这种情况下所出口实际的服务，其中包括创建和维护高可靠性的IT架构。

俄罗斯云的出口模式

“俄罗斯云”与西方国家的竞争非常激烈，因为它们与国际厂商的技术相同，同时服务成本可能会降低一些。

然而，目前俄罗斯在国外的云服务的主要客户是位于俄罗斯境内的全球网络公司。他们是为了获得俄罗斯所提供的以俄语为基础的基础设施的专业服务，并且具有高水平的专业知识。在这种情况下，其出口模式是通过采用服务提供商的国外云计算架构开发出与俄罗斯特定客户使用的相同的解决方案。

与全球主要厂商竞争

与外国竞争对手相比，俄罗斯供应商更加以客户为中心;他们更灵活和定制。

与此同时，俄罗斯客户需要混合选择，将全球主要云计算厂商的公共云与企业层面的私有云一起使用。

IT服务的展望

如今，人们正在看到IT从内部的物理IT基础设施到使用云服务进行转型，以最大限度地满足业务需求。同时，服务成本也在下降，而业务云模式的效率和安全性也在增加。

如果人们谈论长远的前景，专家认为，IT服务将沿着两个方向发展：首先，在处理最大数据量的同时，提高计算速度，同时提高安全水平;其次，人们将看到计算机辅助学习系统的发展，如神经网络，机器智能等。而雾计算的概念正在开发中，其中云计算的原则将从数据中心转移到地理分布式的交互设备。