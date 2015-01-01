东北地区首家京东云基地落户哈尔滨

4月19日，京东云与哈尔滨中关村基地战略合作签约暨京东云基地揭牌仪式在哈尔滨市隆重举行。

ZD至顶网CIO与应用频道 04月21日 北京消息：4月19日，京东云与哈尔滨中关村基地战略合作签约暨京东云基地揭牌仪式在哈尔滨市隆重举行。哈尔滨市委常委、常务副市长康翰卿、京东集团副总裁邓天卓出席活动并致辞，哈尔滨市科技局李志杰局长主持揭牌仪式，京东云副总裁李琳、哈尔滨创新谷投资管理有限责任公司董事长关德君和哈尔滨市政府相关部门、区县的领导出席了揭牌仪式。

哈尔滨市委常委、常务副市长康翰卿在致辞中首先代表市委、市政府对双方战略合作表示祝贺，他表示，京东云作为世界五百强的中国云服务提供商，带着全球领先的云计算技术和完整的服务平台入住哈尔滨投资兴业，势必会在云技术、电商、金融、物流等领域带给哈尔滨先进的理念并开展务实的合作。哈尔滨市委市政府将努力营造更加优良的发展环境，提供更加高效、优质的服务，全力支持云计算、大数据产业基地、京东云学院等系列项目的建设。

京东集团副总裁邓天卓表示，哈尔滨作为东北的区域性中心城市，在东北振兴中发挥着率先引领和辐射带动作用，京东集团全力将先进理念、优势技术和资源以及业界顶级精英人才输送到哈尔滨市，为振兴地方经济提供全方位、全产业链的服务，希望京东与哈尔滨政府和各企业共同构建的创新生态体系，为东北地区实体经济转型发展提供借鉴和经验，激发当地的内生动力，为新一轮东北振兴贡献力量。

近日来，为贯彻落实《黑龙江省人民政府-北京京东尚科信息技术有限公司战略合作框架协议》，推进“互联网+”与各行业融合发展，加快推动产业结构优化升级，推进大众创业、万众创新。哈尔滨市加快推进创新创业园区建设和创业孵化服务，在哈尔滨市科技局的协调和推动下，京东云与哈尔滨创新谷投资管理有限责任公司达成战略合作。凭借京东集团在云计算、大数据、电子商务、仓储、物流、金融等领域的技术经验和服务能力，结合哈尔滨的产业资源，双方共同打造区域特色产业发展创新模式，促进当地工业 、农业、旅游等传统产业新旧动能转换和结构升级，进而带动黑龙江省乃至整个东北地区以云计算、大数据为基础的数字经济的发展。

京东云哈尔滨云计算大数据产业基地的建立，将聚合双方的优势资源为企业提供安全、便捷的云计算和大数据业务服务，同时提升哈尔滨“互联网+“水平，加速工业化、信息化“两化融合”进程，为东北振兴和创新发展提供宝贵经验。产业基地建成后，将通过云计算、大数据、物联网技术搭建技术支撑平台，帮助接入平台的企业快速部署业务，并通过京东丰富的电商经验和生态帮助我市形成产业链，落实云计算、大数据服务、电商平台支撑服务、品牌建设服务、金融服务、产业链培育服务等建设和运营，打造新的经济业态，促进哈尔滨市企业的创新创业发展，帮助传统企业升级转型。

根据协议内容，双方还将联合建设高校和科研院所示范基地，面向未来新兴技术，依托哈尔滨本地优质的高教资源，产教融合特色办学。双方合作运营京东云学院，通过输出京东互联网+经验和云计算、大数据、物联网、人工智能等技术构筑创新创业人才培训体系，同时落实“产-学-研-用”的机制，在与企业紧密合作的基础上推动科研创新和新型科技人才培养。

此外，双方还将在更多领域携手推进哈尔滨市的政务、民生和产业发展，依托京东云的技术及服务能力，提供灵活安全的城市产业公共服务资源池，开放、共享的城市大数据资源池，以及统一政务管理平台，满足后续哈尔滨市针对政务管理、民生服务、城市管理等各业务领域决策所需的大数据支撑，使政府管理服务实现跨区域的协同互动和资源共享。