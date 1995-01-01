旭阳集团锚定“2025” 企业卓越运营让信息化来帮忙

当前能源化工行业遇到了产能过剩、市场萎缩、产品趋同、价格透明等困境，这也让能源化工企业产生了危机意识。旭阳集团的做法是通过信息化拉动企业卓越运营，并在未来逐步实现从完全、彻底自动化信息化到自动化、信息化高度融合、智能制造的跨越。

ZD至顶网CIO与应用频道 04月01日 人物访谈（文/王聪彬）： 随着国家宏观经济调控，当前能源化工行业遇到了产能过剩、市场萎缩、产品趋同、价格透明等困境，这也让能源化工企业产生了危机意识。旭阳集团的做法是通过信息化拉动企业卓越运营，并在未来逐步实现从完全、彻底自动化信息化到自动化、信息化高度融合、智能制造的跨越。

“调整、挖潜、转型、升级”新时代的运营之法

1995年创立的旭阳，经过20年的发展，其已成为集石油炼化、化工、焦炭、贸易、科技、地产、金融等业务板块协同发展的大型企业集团，拥有邢台、定州、唐山、沧州、曹妃甸五大园区。

旭阳集团年产化工品282万吨、焦炭1000万吨、外供燃气6亿立方。计划到2020年，成为有较强产业竞争力和盈利能力，规模突破500亿元的能源化工集团。

能源化行业同样也是一个拼产品、拼技术的行业，目前旭阳集团构建了北京旭阳科技、园区工程中心、生产公司三级研发体系，形成创意、小试、中试、产业化、工程设计的“全研发产业链”，拥有241项专有技术、119项专利技术。

有着值得称道的历史和成绩的旭阳集团，随着新经济时代的到来，逐渐进入了转型/平台期。所以想要发展生存，就必须要认清形势，制定策略，在2012年旭阳集团提出了“调整、挖潜、转型、升级”战略应对市场变化。

旭阳集团信息总监庞宏理解的企业价值从三方面可以体现，第一、产品领先；第二、企业亲和力和渠道优势；第三、卓越运营。旭阳集团选择卓越运营作为现阶段的竞争力，通过业务与信息化体系的深度融合，实现业务转型和管理提升。

旭阳集团信息总监庞宏

这要求必须有一个顶层设计，旭阳集团引进了IT战略规划，希望在2015－2020年实现信息化追赶，2020－2025年真正实现中国制造2025。

未来五年旭阳集团将在25项业务举措的基础上，重点投资建设27个工业和信息化项目，总投资预计6.8亿元。通过自动化和信息化推进集团战略，在产能不断增加的同时，减少员工数量，实现企业高效运转。

智能制造2025从追赶到迈向

当下所有的制造企业都在探讨中国制造2025、智能制造，庞宏说旭阳要追2025有两个非常重要的基础：一是企业信息化规划怎么做、怎么追要明确；二是MES系统与ERP系统、自动化的无缝连接。要实现智能工厂，也必须看到其有几个重要的指标，即标准化、自动化、信息化、三维可现以及智能决策。

庞宏也指出在信息化推进的过程中还有需要解决的问题。因为信息化管理的是业务是流程，所以信息化的实质是在管理人，所以当信息化接触到集团管控时必然对原有的管理造成挑战。这也是庞宏一直说的技术平台非常重要，但团队建设更加重要。他把企业管理分成组织、人员、制度、流程，而信息化永远在冲击这四个方面，要做到的是如何协调配合。

目前旭阳集团把信息化规划为四个阶段，第一阶段、1995-2009年主要以单个工厂的信息化为主，部署了一些比较基础的系统；第二阶段、2009－2015年务实基础的同时进行集团信息化规划；第三阶段、2015-2020年将集团所有业务都将通过信息化进行统一管理；第四阶段、2020－2025年以工业2025为规划和发展目标，全面规划与推进旭阳信息化建设。

能源行业的信息化建设相对起步早、投入多，旭阳集团作为民企在信息化上更注重投入产出比，同时向能源行业龙头企业中石油、中石化等学习，走一条适合自己的信息化发展路径。

因为能源行业的信息化建设基本大同小异，企业基本都在上相同的系统和平台。这个不同路径指的是在系统部署的先后顺序上，旭阳集团选择把ITSM（信息技术服务与管理）、ITIL（IT基础架构库）放在前面部署，旧厂区信息化持续优化改进，新厂区直接按照信息化规划构建，同时信息系统和业务部门有效配合。

按庞宏的话说，想要追赶就要有不同的方式方法，目前旭阳集团已经处于第三阶段中，重点放在了ERP的升级和营销系统建设。旭阳集团在1995年就开始使用单公司的用友U8 ERP，在2006年基于集团信息化的建设开始部署集团化管控的用友NC，同时搭建了电商平台和移动HR系统。

流程型制造企业同时也非常关注MES系统的建设，从2013年旭阳集团开始计划在三年完成园区MES建设，实现优化配煤、流程管控、质量管控、精细分析。

最终的旭阳集团要实现运营、制造、设备三方面的智能，利用企业与互联网资源，采用大数据技术，逐步实现决策与执行模型化、协同化、智能化。利用信息及控制技术，按照客户需求组织企业销售、原料供应、生产计划、生产配料、生产执行控制全过程面集成，自动化、网络化、标准化、数字化、可视化。