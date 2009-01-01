Gartner调查发现中国首席信息官正为迎接数字生态系统浪潮做好准备

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner认为中国首席信息官们正将快速增长的IT预算投向数字化。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月23日 北京消息：全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner认为中国首席信息官们正将快速增长的IT预算投向数字化。根据Gartner全球首席信息官年度调查，阿里巴巴与腾讯等以互联网起家的中国公司所取得的巨大成功正激励着越来越多的企业构建或参与数字生态系统。



2017年Gartner首席信息官调查共收集了来自93个国家各大行业的2598位首席信息官的受访资料，涉及约9.4万亿美元的企业收入与公共部门预算，以及2920亿美元IT支出。75位中国首席信息官参与了本次调查。



Gartner研究总监陈勇表示：“该调查结果显示，中国首席信息官们坚定地支持数字化优先级，而非传统IT，并希望所在企业赢得数字化优势。平均而言，中国企业将28%的IT预算用于数字化，这一数字预计到2018年将提升至39%，比全球平均值高出10%。”



对首席信息官来说幸运的是，随着中国企业的收入不断增长，IT预算也在节节增高。中国的调查受访者预计所在企业的收入平均增速将达到10.9%，而全球平均值为4%。他们认为其IT预算将平均提升10.2%——远高于2.2%的全球平均比例。但是，由于IT预算增长低于收入增长，中国企业IT支出占收入的比例仍将保持低位，不及全球平均水平的一半。



据Gartner调查显示，随着更多的中国企业加入数字生态系统，中国首席信息官们在技术、组织和领导力方面正面临挑战。



首席信息官必须以网络安全为重

令人堪忧的中国网络、信息安全状况最终催生了国家网络安全法。但是，尽管中国努力“保护网络安全性与可靠性”，但仅8%的中国受访者将安全性视为技术优先级，这一比例仅为全球平均值的一半。



陈勇认为：“虽然安保、安全和风险位列全球企业10大业务优先级，但对中国企业而言并非如此。中国首席信息官们应该为安全管理调拨更多经费；否则，他们将面临企业声誉遭到长期破坏以及客户流失的风险。”



利用新的招聘渠道以弥合技能缺口

与全球同行一样，中国首席信息官们将人才、技能问题列为其成功的最大障碍。过去几年间，百度、阿里巴巴和腾讯等中国互联网巨头通过富有吸引力的一揽子薪酬福利及发展机会招揽人才。而这造成了市场内严重的人才短缺，许多中国首席信息官对人才招聘、留用与培训能力深感担忧。



中国首席信息官认为，数字商务、数字营销、信息、分析、数据科学、商业智能与创新、创造已成为最缺人才的领域。为了解决这些问题，首席信息官必须更具创造性地利用更多新型招聘渠道，例如LinkedIn；采用人才管理实践，例如管理培训生计划；并与高等院校以及技术服务提供商密切合作。



调查发现，中国首席信息官们还准备从初创公司挖掘新人才。相比全球首席信息官，越来越多的中国首席信息官们正积极参与、收购或投资初创公司。此类合作能够让大型企业从初创公司所擅长的创新中受益匪浅。



增进与业务关联性

20%的中国受访者认为管理层参与、理解、协作不足是实现其目标的最大障碍。这远高于8%的全球平均比例，表明中国首席信息官们应更加努力提升其与业务的联系。



了解企业优先级

全球受访企业将“客户至上”列为前10大企业优先级之一，但中国企业并未如此行事。同样，CRM出现在全球首席信息官前10大主要支出的清单中，但在中国首席信息官的反馈中未见其身影。



此外，认为增长市场份额是企业优先级之一的中国受访者（15%）低于全球平均比例（22%）。鉴于该结果与Gartner和中国企业领导者的讨论并不一致，这可能表明中国首席信息官们没有充分了解企业优先级，有鉴于企业优先级，他们还必须从后勤支持者转变为前端管理者。