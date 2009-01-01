Creo 4.0应对智能互联时代的产品设计革新

未来产品的形态将发生巨大的变化，产品不在仅仅是机械产品，而是由机械、电子、软件等的组合。这就需要企业具备适应互联智能设计、研发的能力才能把握未来市场机会。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月22日 北京消息（文/王聪彬）：未来产品的形态将发生巨大的变化，以汽车为例，原来汽车是由电器和机械部件构成，但现在越来越多的电子控制、感应器、各种各样的软件都让汽车变得更加智能，产业也就进入了互联智能阶段。



这对于制造业本身有着重大的挑战，产品不在仅仅是机械产品，而是由机械、电子、软件等的组合。这就需要企业具备适应互联智能设计、研发的能力才能更好的把握未来市场机会。

CAD被赋予新的含义



“CAD只是企业进行数字化的一种手段，当产品形态发生变化时，企业的产品研发模式也会发生相应的变化。”PTC高级售前总监纪丰伟说，在产品不断复杂后，只靠画图能实现的越来越少，所以CAD也被赋予了新的含义，并不是原来的计算机辅助设计。

PTC高级售前总监纪丰伟

未来的产品设计已经不仅仅是画个图就可以制造出来，在产品设计加工之后，甚至要了解交付到消费者手里使用情况，远程管理这些产品，反馈到产品端帮助进行设计的改进。实现设计的迭代和产品的迭代。



另一方面，企业研发也在发生变化，出现了三大特点。第一、个性化需求的增多，一次加工过，批量销售的产品越来越少；第二、产品设计要素发生变化，除了机械还要考虑电子、传感器等要素；第三、设计过程要考虑下游需求，在设计产品时考虑能否被制造、3D打印等。



在多方面的因素下，如何才能更好的设计和研发好一款未来智能互联产品。



PTC高级售前总监纪丰伟也在思考CAD工具的创新来适应产品设计、研发的变化。更多考虑用户需要什么功能来设计智能互联产品，实现未来研发模式。这也是PTC推出Cero 4.0的初衷，不仅仅是修改软件的功能，而是站在制造业发展的脉络上看到真正的需求。



新版Cero 4.0四大创新



去年12月PTC发布了Cero 4.0，实现了四大方面的改进。同时在理念、模式的支撑、新技术的支撑都有了革新的变化。

1、支撑智能互联产品设计和迭代创新



之前Creo是帮助企业制作CAD模型，建立数字化样机。Creo 4.0通过物联网技术，数字化映射等手段，打通数字化模型和实际产品的隔阂，让设计和实际产品建立关联。



Creo 4.0推出了产品洞察模块（Creo Insight），可以将数据传回到CAD进行分析，帮助企业基于真实数据分析，感知用户体验，实现迭代创新。



2、从工具集到可扩展平台



大部分制造业都会有各种异构数据和工具，Cero 4.0具备了开放性、全面性、先进性、个性化。



Cero 4.0可以兼容各种CAD数据，不需要转换直接打开主流CAD软件的模型，并且可以通过柔性建模的方式修改，便捷协同研发。基于开放接口集成业界领先的插件。满足了企业模块化的设计理念，在各种模块化设计的同时，还可以做一定的选配。



3、为3D打印而设计的完整闭环



Cero 4.0为增强制造而设计，原先3D打印的流程包括设计晶格、仿真、文件准备等等，现在Cero 4.0把所有工作都涵盖在CAD环境里，在做模型准备时就可以做优化和分析。



例如钛合金支架利用Cero 4.0将原先实心设计用二维半或着三维晶格代替，并且对晶格结构强度进行优化，帮助3D打印节省打印时间和成本。

4、与增强现实技术AR深度融合



Cero 4.0通过ThingWorx Studio进行编辑增强现实内容，发布到Experience service平台，使用移动终端通过扫描模型对应的标识可以调取出相应模型。



CAD和增强现实的融合让数据更加轻量化，减轻了对计算能力的需求。扫描标识从云中读取数据，通过增强现实展示，并且可以基于实际传感器分析拆装过程。



当然除了这些应对新型变化的功能外，Cero 4.0在原有功能上也做了相应的优化和改进。PTC Creo产品线售前技术组组长陈利民指出，数字化技术永远是PTC的核心竞争力，Cero 4.0进行了数百项的增强，因为大部分可能还用不到那么多先进性能的企业。同时CAD也提出了云部署模式，让更多中小企业方便使用。