2017两会提案：挖掘老生常谈和吃瓜群众关心的典型话题

两会即将闭幕，记者整理了今年两会中比较值得关注的科技或热点时事类的提案。除了最大的热点话题——人工智能和老生常谈的教育信息化的话题以外，今年两会上我们还发现了类似共享单车、网络直播这样当下吃瓜群众们最为关注的热点提案。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月14日 北京消息（文/孙博）：两会是每年人们关注都会关注的热点之一。两会即将闭幕，记者整理了今年两会中比较值得关注的科技或热点时事类的提案。除了最大的热点话题——人工智能和老生常谈的教育信息化的话题以外，今年两会上我们还发现了类似共享单车、网络直播这样当下吃瓜群众们最为关注的热点提案。

AI，还是AI

百度在2017开年就动作不断，先是宣布陆奇的加入，又是成立度秘事业部，收购人工智能公司……而这一切都表明百度在重点布局人工智能技术。年初，李彦宏宣称未来十年百度将重心放在人工智能领域。在这次两会上，李彦宏又带来了三个有关人工智能的提案，其中包括：建立适用于搜寻走失儿童的人脸识别模型；打通公安、民政、民间机构等各类数据源，完善走失儿童的人脸数据库；将人脸识别技术与治安、交通监控系统相结合。

在他看来，人工智能带给社会的改变堪比当年的工业和电力革命，影响到各行各业。此次李彦宏的提案一经公开，也得到了红十字国际委员会（ICRC）东亚地区代表处传媒主管张双峰的呼应：“帮助更多的人与家人团聚，相信这对全球人道行动将有积极的作用。”张双峰认为人工智能技术应该尽快投入实际应用阶段。

相比李彦宏更具象的提案，雷军和科大讯飞董事长刘庆峰对于人工智能的提案更宏观，并且上升到了国家层面。对于“加快实施人工智能国家战略”，雷军提出了五点建议。

其中包括，在国家层面进行人工智能发展的顶层设计和专项规划；加强人工智能基础理论研究；加强人工智能科研人才、技术人才的培养与引进；积极建立人工智能产学研协同创新共同体；大力促进人工智能产业化发展。

与雷军的提案稍有雷同，这次刘庆峰的提案也主要落在了“加速布局‘人工智能+’国家战略，抢抓全球产业制高点”上。对此提出了9条建议：1.设立人工智能国家实验室，大力支持人工智能源头技术创新；2.成立人工智能产业联盟，打造人工智能产业生态；3.推动行业数据开放与共享，制定“人工智能+”行业应 用标准体系和测试方法；4.建立“人工智能+”时代教育课程和社会培训体系；5.制定“人工智能+”时代的社会支撑和法律体系；6.设立国家级软课题，研究 “人工智能+”时代的人文 研究和伦理引导；7.制定“人工智能+”时代的全球人才引进计划；8.建议加强“人工智能+”时代的全球产业资源整合；9.设立国家人工智能产业应用示范区，以示范应用带动产业集群发展。

中国教育要修“好路”有“好车”

“中国要快速提高教育质量，必须进一步促进教育信息化的建设和优质教育资源的开发、开放，以科技的手段，让中国教育有‘好车’（优质教育资源）、有‘高速公路’（教育信息化基础设施），只有这样，中国的教育才能得到迅速发展。”

联想集团董事长兼CEO杨元庆一共提交了三分提案，其中有一条是建议利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖。杨元庆认为，制约教育信息化发展的因素包括：区域经济文化发展不平衡，城乡、重点非重点学校间基础设施相差较大；以及教育内容资源偏少，缺乏名师、名校在线教育的有效手段。

对此，杨元庆希望国家继续加大对“三通两平台”的建设，积极探索“专业运营企业参与、学校购买服务”的运行模式。在培育优质教育资源方面，杨元庆提出，鼓励社会力量参与在线开放课程的开发设计、建构和推广工作，优化现有优质资源的开发；在现有“一师一优课、一课一名师”等活动的基础上，认定一批精品课程，支持名校名师等权威优质教育资源进一步向社会开放，从而为在线开放平台提供优质教育资源。

促进共享经济健康发展

共享经济作为新的经济模式，正在快速地改变着人们的生产和生活。全国政协委员、新华联集团董事局主席兼总裁傅军就“共享单车”经营模式的健康发展提交了提案。

傅军在提案中提到，针对于这样一个新经济模式，共享单车无论从企业本身经营模式，还是政府引导和监督上都存在一定的问题。对此，他提出了四点建议。1.有关部门加强引导，营造全社会关心支持监督“共享经济”发展的良好氛围；2.加强金融监管，防范金融风险；3.加快制定“共享单车”法规性管理办法；4.企业自身应加强经营发展研究，提高发展能力和水平。

除了共享单车以外，提到共享经济，还有一个不得不提的是网络约车。两会上就有不少代表和委员呼吁要继续促进网约车行业发发展。

全国人大代表、广州市律师协会名誉会长陈舒表示，网约车是分享经济的代表，简单地通过行政限制，不能达到真正共享经济中资源的最优匹配，应该叫停带有歧视性的规定。

全国政协委员、鼎立律师事务所律师施杰在自己的提案中也建议，政府适当降低网约车准入门槛，协助构建平台审核、加强平台监管，并延长新政策落地的过渡期。

网络直播平台不是“恶魔”

过去一年，网络直播成为了暴力、低俗、野蛮生长的代名词。本届两会上，中国美协副主席许钦松提交了关于网络直播平台监管的提案。

许钦松表示，虽然网络直播平台出现了各种严重违法和有碍道德的现象，但直播平台不是“恶魔”，它的出现总体是好的。所以监管是有必要的，并且应该符合两个原则：首先是把握最低限度原则，监管应该把握“不违反法律和社会主义核心价值观”的最低限度，不应涉及过多的实质内容。其次是可清晰预判原则，内容监管应出台更清晰的细则，越清晰的细则越容易给直播平台参与者以明确的指引，不至于造成其固步自封。而对于网络直播平台上的一些优质内容，国家也应当出台一些扶植政策，将能助其在竞争中得以生存。

“政策监管越严格越是好事。”全国政协委员、著名歌唱家陈思思针对网络直播平台的监管也提出了自己的看法。她认为，监管部门应当有针对性地制定网络直播行业的准入标准，建议政府出台更加清晰的细则，在现有规则基础上细化完善，加强监管，引导网络直播良性发展。同时，要对网络直播的内容进行规范，对于违反规矩的直播行为也要有相应惩罚机制。