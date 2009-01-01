点、线、面 达索系统将企业全流程串联在一起

现如今每一个行业都处于快速的变化中，尤其中国制造2025的出台为中国制造业转型加快了速度。当然还有一个明显的趋势就是行业与行业之间的界限正在变得越来越模糊，在这个过程中达索系统正在帮助企业全方位进行转型，实现业务与服务的创新变革。

ZD至顶网CIO与应用频道 03月01日 人物访谈（文/王聪彬）：现如今每一个行业都处于快速的变化中，尤其中国制造2025的出台为中国制造业转型加快了速度。当然还有一个明显的趋势就是行业与行业之间的界限正在变得越来越模糊，比如说汽车行业必须越来越多的借鉴电子行业和计算机软件这方面的知识。在这个过程中达索系统正在帮助企业全方位进行转型，实现业务与服务的创新变革。

双位数的增长来自行业的深刻认识

2016年达索系统营业额增长了7%，销售收入实现了30亿欧元，CATIA营收增长42%，3D体验平台营收增长25%。达索系统亚太地区及全球直销渠道执行副总裁Sylvain LAURENT说，去年有31%的营收来自多样化领域，也就是在传统航空、航天、汽车之外的行业实现了快速的增长。

达索系统亚太地区及全球直销渠道执行副总裁Sylvain LAURENT

达索系统在中国2016年也实现了双位数的增长，中国传统市场的渗透率已经达到50%。达索系统大中华区总裁张鹰看到中国客户最大的变化在采购和选用项目的行为上，已经从点到线到面，因为智能制造要把设计、生产、管理整体串联起来。从以前的单点采购各种工具，到全面采用我们平台的比例已经提高到20%。

达索系统大中华区总裁张鹰

对于市场达索系统有两种分类，一类是成熟技术市场，一类是发展中市场，针对不同成熟度市场有着不同的战略。达索系统大中华区销售副总裁李智军说，通过虚拟创新平台技术中国实现了弯道超车，例如中国汽车行业、基建都已经在全球前列。

目前达索系统的业务覆盖了12个行业，2016年中国渠道增长最迅速的行业要说新型能源汽车行业。未来随着行业间的融合更加深入，划分会越来越模糊，用户则需要一个完整的产品体验。

业务转型团队与渠道团队的组合牌

制造业面临的不仅仅是工业4.0的挑战，我们需要用不同的方式去理解看待制造业。

达索系统VS营销渠道高级副总裁Bertrand Sicot看到，中国起步晚但发展迅速，而且中国正在非常快速的采用新技术来进行企业转型发展。

达索系统VS营销渠道高级副总裁Bertrand Sicot

达索系统分为业务转型和渠道两个方向团队，业务体量各占50%。达索系统期望转型容量在未来可以有大幅度的提升，带动中国业务转型。同时团队会建立咨询能力，帮助客户进行深入的分析，联合合作伙伴一起推动行业转型。业务转型团队树立了标杆企业后，渠道团队可以将其复制到更多领域。

“达索系统的任务是要让渠道合作伙伴的工作尽可能简单化，认识到优先工作从而真正取得成功。”Bertrand Sicot强调，我们正在对合作伙伴进行分级，以及对客户体量进行分块。

达索系统帮助企业转型主要有五个重点，第一、虚拟化；第二、简化工业流程；第三、业务转型；第四、将横向纵向进行串联；第五、以客户为中心。

3D体验已成转型催化剂

在全球看来3D体验平台已经成为企业转型的催化剂，上文也提到达索系统3DEXPERIENCE平台的快速增长也侧面反映出市场的态度。

中国企业要面临怎样更好的采纳新产品、新流程进行企业转型，而3DEXPERIENCE平台的价值在于它可以包含非常多数量的应用程序，把包含海量数据的所有点都能够串联起来，把孤岛打破。

因为用户体验有纵向和横向两个角度，纵向从设计、制造、仿真模拟、供应链管理、协同工作等。横向是很多人进来工作，比较然后竞争。Sylvain LAURENT强调3D体验平台可以把所有数据放在同一个平台，纵向、横向的连接起来。

一个案例是虚拟新加坡城市项目，其需求是管理城市内的基础设施、能源流向等方方面面。因为城市是一个非常复杂的组成，3D EXPERIENCE平台能够把所有不同数据连接在一起更好的交付价值。

在3D体验之外，VR（虚拟现实）、AR（增强现实）技术也越来越被传统行业追捧，制造业在AR上的应用走的更快，但还没有达到大面积的应用。达索系统可以实现增强现实和设备的结合，帮助企业在制造流程的全阶段得到更好的体验。