E店宝获8000万元B+轮融资 与韵达、搜于特达成合作

11日，专注于电商ERP“E店宝”及旗下好多数宣布获得由中科招商、51信用卡联合领投8000万元B+轮融资。同时，E店宝还与韵达、搜于特达成战略合作。

ZD至顶网CIO与应用频道 01月13日 北京消息：很久很久以前，买东西一定要跑到店里，钱货两清后才能叫购物。而很久很久以后，在时下飞速发展的互联网时代看来，这已然是老黄历了。互联网的渗透，让传统线下门店的业务迁移到线上，成就了电子商务产业的迅猛发展。

据商务部网站12日发布的消息，2016年1-11月，中国网络零售交易额为4.6万亿元，同比增长26.2%。经过近20年发展，中国已经成为全球规模最大、发展速度最快的电子商务市场。

对此，中国电子商务物流企业联盟专家委员会主任达瓦认为，未来电商将趋于智能化。所以，将传统ERP中的采购、生产、销售、库存管理等物流及资金流模块与电子商务中的网上采购、网上销售、资金支付等模块整合在一起，打破壁垒，成为了关键一环。这就是所谓的电商ERP。

随电商需求不断调整战略方向

目前为止电商行业主要经历了三个时代：PC平台为主的传统电商时代、移动零售时代和社交IP电商时代。而伴随着不同时代特质，电商企业所遇到的挑战也随之发生了变化。

“PC时代，传统电商企业面临最大的问题是组织和执行，用最快速度将商品卖出。移动时代，企业更关注的是管理和服务，强调规范和精细化。如今的社交电商时代，企业面临着流量匮乏的尴尬局面。此时大数据支撑的营销决策则成为了关键。”

E店宝创始人兼CEO陈涛说，在成立的第一天起，他们就做了一个大胆的决定，就是坚持云ERP的概念，以SaaS的模式为用户提供服务。并且随着电商需求的不断演进，E店宝的也逐渐转向了除传统的软件业务以外，还为电商企业用户提供规划仓库、流程等方面的技术方案支撑，这样的战略方向。

现阶段，E店宝提出了第三个发展方向——成为一家商用数据引擎软件方案服务商。通过对客户数据的深度挖局和数据分析，从而帮助客户更加了解最终用户，实现更精准化的营销。

与韵达、搜于特达成合作

11日，专注于电商ERP“E店宝”及旗下好多数宣布获得由中科招商、51信用卡联合领投8000万元B+轮融资。同时，E店宝在本周将与电商物流服务的龙头企业韵达快递，联手打造电商领域物流综合解决方案平台。以及与电商服装领军企业搜于特共同布局服装行业电商ERP一站式平台。

从此次合作中来看，一方面通过与E店宝的合作，韵达不仅可以利用E店宝的数据和技术支持，实现快件更好的仓储和运作，同时可以依靠E店宝庞大的客户群，进一步拓展自身业务。另一方面，借助韵达物流的服务，E店宝也将得以强化服务工作，同时也为电商等合作商免除快递方面的后顾之忧，提升线上店铺的物流运行效率，大大简化流程。

从数据来看，韵达提供的专业快递服务累计近100亿人次。去年年中，韵达完成信息化和智能化方面的提前布局，明确以快递为核心、科技为驱动的快递综合服务物流平台的发展战略，构建信息化技术平台。数据显示，2013年至2015年，韵达货运订单平台的接单能力已从600件/秒提升至2100件/秒，提升近4倍。为了进一步增强自身在信息化和智能化方面的综合实力，韵达将在未来和E店宝的深度合作中充分利用E店宝的财递通、无线仓储和WMS三大版块的专业优势。

E店宝财递通——通过大数据分析智能匹配快递到达的区域、收费、时效、服务、评分等，最大限度提高人员效率、降低超区率，并减少售后服务概率。

E店宝无线仓储——解决传统仓储管理难题，通过无线信号即可进行验货、配货、收货、上架等工作，大幅提高工作效率，同时降低人力成本、数据错误和库房损失，提高顾客满意度。

E店宝WMS——深度优化仓库地管理，根据包装规则、库位类型推荐上架库位；全程条码管理，收货员可通过条码扫描进行收货，实时核对货品与订单匹配性，并支持全检、抽检多种质检方式，预期将让韵达收货上架工作更加智能、灵活、准确和人性化。

据了解，截止到目前E店宝服务的阿里系店铺近3万家，占比达到21%；服务的京东第三方店铺则达到6585家，占比达15%。而这次E店宝与韵达快递及搜于特的联手布局，将对双方在各自领域所占据的市场份额均有极大的提升作用。