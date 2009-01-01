 PTC借物联网全新起航 智慧的连接万物

12月6日，2016全球PTC用户大会在上海举行，作为新Logo诞生以来的首场中国年度盛会，本届大会从创新研发、卓越制造、敏捷服务、智慧管理四个维度出发，同时带来了物联网、AR/VR的最新应用，并发布最新版本的Creo 4.0。

ZD至顶网CIO与应用频道 12月06日 北京消息：12月6日，2016全球PTC用户大会在上海举行，作为新Logo诞生以来的首场中国年度盛会，本届大会从创新研发、卓越制造、敏捷服务、智慧管理四个维度出发，同时带来了物联网、AR/VR的最新应用，并发布最新版本的Creo 4.0。

“每年大会除了可以汇报PTC在一年来发展的心得，同时还可以和各位畅谈经验和困难。”PTC全球副总裁兼中国区总裁寿宇澄提到，目前我们处在信息非常繁杂的时代，对于企业来说需要从千变万化信息来源梳理出来适合企业的发展思路。

PTC全球副总裁兼中国区总裁寿宇澄

IDC调查显示，未来70%的全球离散型制造商到2017年将提供互联产品。“我们看到现在物理的世界和数字世界已经融合在一起了，所以我们需要思考产品对企业业务、供应链有着怎样的意义。”PTC CAD事业部总经理Brian Thompson说。

PTC CAD事业部总经理Brian Thompson

全球范围内，很多国家制造业都在转型升级，企业一直在思考业务的转型，如何使用数据和物联网来获得核心竞争力。Brian举了一家德国汽车生产公司e.GO的例子。

e.GO希望研发的汽车更加轻量、低成本和高安全性。PTC通过从设计、工程、制造、测试，到完整的数字的记录，帮助进行精准的场景测试，实时监控汽车每一个零部件的具体情况。不到一年的时间e.GO实现了最终的研发，并以最快速度投放市场。并且运用三维、动态仿真技术，最终到车型从计划到2公斤降低到了1.1公斤，减少了42%的产品重量。

与此同时，会上PTC还主要介绍了两款产品——PTC Navigate和Creo 4.0。

PTC Navigate：工程师常被问到，工作没有办法让相关人员共同获取。PTC Navigate可以让信息共享到每一个人，普及数据访问的形式，像玻璃一样透明，让工程团队的数据信息每时每刻共享到每一个人，这样提升了企业产品研发的效率。“PTC Navigate可以将产品信息传送给所有需要的人，而不仅仅是专家。”一位客户说道。

Creo 4.0：作为新版本发布，其可以帮助企业在产品设计和研发上，将信息互联到所有团队相关人员，甚至通过了解客户的实时使用情况，还可以优化产品到参数和设计，真正了解到产品的最优价值。

并且通过AR技术可以迅速重用Creo 4.0模型，将虚拟与现实进一步融合。Brian 通过AR技术真实的还原了一辆车在舞台上，并且可以直接对车子进行选装选配，更换不同的颜色、车门等。同时可以查看每个零部件的需求、图纸等数据。帮助我们更容易、更直观的理解产品。