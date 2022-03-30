百货巨头Target CIO：技术太过重要，我们不能外包 原创

技术将成为Target未来发展的一个重要组成部分。

2020年初疫情爆发的时候，消费者开始把购物方式转向数字渠道，大型零售商Target感受到了对自身的影响，Target首席信息官Mike McNamara说，“三周之内我们数字业务实现的增长相当于三年”。

为了满足市场的需求，“我们采取了‘网购星期一’（Cyber Monday）的模式，我们只需要启动这个模式，全年保持不变就行了。”

值得注意的是，由于McNamara和他的团队早在几年前就会在技术上有所投资，所以这次扩展的过程是相当顺利无缝的。

近日，McNamara在云未来峰会上畅谈了关于Target的云战略、如何实现创新和业务敏捷性的。

关于把技术作为差异化因素：

Mike McNamara：五六年前，大家就都意识到，未来零售业的赢家将是那些拥有最好的技术和最好的供应链的企业。在零售业，很明显，位置、产品、价格和服务，这些因素都是同等重要的。但是当世界开始转向数字化的时候，真正与众不同的，是最好的供应链和最好的技术。

所以很明显，技术将成为Target未来发展的一个重要组成部分，事实也证明，技术是如此重要，而不应该进行外包。所以我们的战略实际上就是我们自主开发技术，那么我就必须建立一支优秀的工程团队，并且要有出色的工作方式。最终，我们必须为未来打造一个伟大的架构和平台，策略就是我们自己组建团队，自己构建架构，最终这对技术团队来说，是一次非常成功的转型。

关于Target的云架构：

我们的业务性质是经常遇到“顶峰”，也就是季节性趋势很明显。从历史数据来看，“网购星期一”一直是交易井喷的日子。例如：在网购星期一，我们的业务量是周二正常运行情况下的20倍。所以，如果要自主开发技术、构建基础设施以支撑“网购星期一”的话，你就会发现，实际情况是全年其他90%的时间你的技术资产都是闲置的。因此对于零售商来说，云一直都是极具吸引力的，我们需要顶峰期的爆发能力，也需要弹性，这与其他任何行业都是不同的。

就出色的客户体验而言，这也是很重要的。很明显，美国国内到处都有大型云提供商的网络接入点，可以降低延迟并提高网络速度、性能、移动和应用性能等等。

所以，云对于我们来说是一件显而易见的事情。我们从2016年开始云端之旅，大约一年之后完成。今天，谷歌承担了我们大部分面向顾客的流量，包括我们的网站和应用，不过仍然有很多处理是在我们自己的数据中心内完成的。所以，我们所做的，就是创建了自己的部署平台，称之为TAP（目标应用平台），让我们能够将工作负载推入Google Cloud Platform或者我们自己的数据中心，或者推向我们在全球各个国家/地区大约1900个门店，以及我们所有小型数据中心。

关于拥抱混合云：

我希望能够将工作负载部署到最匹配的位置，无论是我们自己的数据中心、还是Azure、GCP……我认为这就是真正的“混合”，就是你可以根据自己的需要、以天或者季度为单位来决定把工作负载放在哪里。

现实中，我们可以在自己的数据中心运行稳定的工作负载，比在云端便宜得多。如果你只是有一个简单的、稳定的工作负载，并且全天候24小时运行的话，实际上拥有自己的数据中心从财务角度上来说是更好的选择，特别是我们有一些数据中心是很久很久以前就开始支出成本的了。因此，这对于我们拥有的稳定工作负载是非常有意义的。但是，对于弹性工作负载来说，就要把它们放在最需要的地方，我认为这就是混合云的真正本质。

展望未来

在我们自己的数据中心里启用新的实例，可不像刷下信用卡就可以使用AWS那样简单，但这就是我们眼下正在做的事情，我们当然也有相同的工具集来管理内部数据中心和所有集群，就像是在公有云中一样。所以，我们是有一套工具可以让我们两者兼得的。不过，我们仍在在为我们自己的数据中心内自动配置可扩展存储、内存和处理能力而努力，我们正在一部一步实现这个目标，这就是我们未来几年将要走上的旅程。