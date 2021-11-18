Gartner：2022年全球云收入将从2021年的4080亿美元增长至4740亿美元

2022年的全球云收入估计将从2021年的4080亿美元增长至4740亿美元。Gartner分析师估计，未来几年相关企业IT市场的云收入将超过非云收入。

Gartner认为持续的疫情和数字服务的激增正在使云成为新数字服务的核心。

Gartner公司的杰出副总裁Milind Govekar表示：“没有云战略就等于没有业务战略。随着企业在新工作负载上实行‘云优先’政策，他们对公有云的采用和兴趣有增无减。云已实现了新的数字体验，例如银行投资于初创企业的移动支付系统、能源公司使用云来改善客户的零售体验、汽车公司为了保证客户的安全和信息娱乐体验而推出的新个性化服务等。”

2022年的全球云收入估计将从2021年的4080亿美元增长至4740亿美元。Gartner分析师估计，未来几年相关企业IT市场的云收入将超过非云收入。

云原生技术不仅将成为一种流行趋势，更将成为一种普遍现象

Gartner分析师表示，到2025年，超过85%的企业机构将接受云优先原则，并且如果不使用云原生架构和技术，他们将无法完全执行其数字战略。

Govekar表示：“采用云原生平台的数字或产品团队将能够通过架构原则和功能来充分运用云环境中的固有能力。在云原生环境中部署新工作负载不仅将成为一种流行趋势，更将成为一种普遍现象，任何非云技术都将过时。”

Gartner估计，到2025年，超过95%的新数字工作负载将被部署在云原生平台上，而在2021年这一比例只有30%。

随着运营模式的改变，企业机构将转向以产品为导向的运营模式，业务和IT的整个价值流将不得不根据产品进行调整。这将创造新的角色和责任，例如网站可靠性工程师、产品经理或实践社群等。

到2025年，低代码和无代码技术的使用量将是现在的近三倍

应用开发将转向应用组装和集成。应用将由使用它们的团队来组装和组合。Govekar表示：“应用开发、自动化、集成和治理的技术和组织孤岛将成为过去，这将推动低代码应用平台（LCAP）和公民开发的增长。”

到2025年，企业机构开发的新应用中有70%将使用低代码或无代码技术，而在2020年这一比例还不到25%。低代码应用平台（LCAP）的增长推动了公民开发的增加，尤其是业务技术专家的功能。作为非IT部门人员，业务技术专家能够创建用于内部或外部业务的技术或分析功能。

通过SASE实现随处连接

云端安全访问服务边缘（SASE）在网络和网络安全市场表现出最快增长趋势。由于来自分支机构和边缘计算地点的大多数流量不会进入企业数据中心，首席信息官和IT领导人将越来越多地使用SASE来保障用户和设备随时随地的访问需求。

Gartner估计，2022年最终用户在SASE上的支出将从2021年的48亿美元增加至68亿美元。此外，到2025年，超过50%的企业机构将制定明确的SASE采用战略（2020年这一比例还不到5%）。

Govekar表示：“首席信息官和IT领导人必须将安全责任分配到所有部门，而不是让一个安全部门负责所有部门的安全，也不应该让所有流量都进入中央安全设备。”