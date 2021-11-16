Gartner杰出研究副总裁Mark Raskino：为什么元宇宙商业离我们还很遥远？

《财富》杂志的一篇文章讲述了当时的IBM首席执行官Sam Palimsano如何热衷于此以及他和他的化身如何游走于虚拟世界中的会议。这是我人生中第二次对虚拟世界感到兴奋，但却再次演变成一个虚幻的希望。

我记得第二人生（Second Life）的创始人Philip Rosedale说过：“请打开您的防火墙，进入到我们的世界中！”他曾在台上接受过我的同事Steve Prentice（现已退休）的采访，当时Steve Prentice问在座的数百名首席信息官和IT领导人该如何推动企业使用沉浸式虚拟世界来开展业务。

这件事发生在2007年4月Gartner IT Symposium峰会上，第二人生是当时红极一时的大事件。它迅速掀起了一个主流信念——VR即将超越网络，以至于它登上了《商业周刊》的封面。《财富》杂志的一篇文章讲述了当时的IBM首席执行官Sam Palimsano如何热衷于此以及他和他的化身如何游走于虚拟世界中的会议。这是我人生中第二次对虚拟世界感到兴奋，但却再次演变成一个虚幻的希望。

我一直是一个技术乐观主义者。我第一次相信商业VR是在20世纪90年代初。我学会了使用Superscape VR软件，并尝试了一个非常早期的HMD。在Myron Kreuger的经典著作《Artificial Reality II》中，我了解到传奇商业软件先驱和IBM研究员Frederick Brookes是如何研究VR的。他假设VR可以通过视觉皮层向人类大脑的模式识别引擎提供大量复杂的信息，从而放大人类智能（IA）。这项技术的重要性至少与现在的人工智能一样。但商业VR并没有出现。它没有出现在2007年，并且我确信它也不会出现在2027年。

我得出的结论是，商业VR就像是IT界的核聚变能源。这个想法具有难以置信的诱惑力，让人感觉应该是可行的并且我们似乎总是距离实现它还有不到十年的时间。于是我们在这方面进行了大量的研发，几十年来投资了无数个亿，但它至今仍然……看似触手可得，实则遥不可及。

我所说的不包括VR被医药研发实验室用于探索立体异构分子这样的小众用途或偶尔通过一些眼花缭乱的演示让全球建筑事务所的客户感到惊叹。我说的是成为大多数人和企业共同工作和娱乐空间的日常元宇宙。它现在离我们依然还很遥远，我不确定在我剩下的25年左右生命（根据我的精确预测）里能不能看到它出现。

以下是我对大规模商业VR概念失去科技乐观主义态度的五个理由，我认为它不会很快出现。

游戏行业还没有“买账”。硬派游戏玩家不会使用HMD。有消息称只有2%的游戏玩家拥有HMD。这门技术可能会越变越好，但最有可能首先潜入沉浸式元宇宙的人却没有。如果游戏玩家不使用的话，商务人士又如何开始在里面开会？ 华尔街可能会不感兴趣。大型银行正在开发大量人工智能应用，他们已经在区块链方面做了很多工作。但沉浸在VR中的银行家或交易员只是冰山一角。在金钱面前，这项技术的任何优点都会变得一文不值。如果就连投资资金最多的行业都不去投VR数据可视化和会议，那么为什么其他行业要去接受它呢？ 首席执行官没有在使用它。这里要说到一件有趣的事。在iPad推出六个月后，超过40%的首席执行官在工作中使用iPad。在iPad推出时，人们对它众说纷纭，并且许多评论家认为它将遭受失败——谁会需要一个巨大的iPhone呢？但如果一项新技术对首席执行官有用，他们几乎会在一夜之间就转而使用它。今天的X世代和千禧一代业务领导人会欣然接受任何有价值、能够让他们在工作中获得优势的技术，无论是Zoom还是私人飞机都不例外。而在Vive和Oculus推出多年后，又有多少首席执行官在使用它们呢？（我甚至不知道有多少人知道这几个品牌）。 就连Metaverse Platforms Inc.的首席执行官在日常工作中都不常使用它。好吧，我承认我不知道是不是这样，但您认为他会在每个工作日戴着那种包住脸的东西长达几个小时吗？ 全球疫情期间，人们甚至讨厌戴口罩来保护自己免于感染致命病毒，很多人就是不愿意这样做。那只是一块遮住嘴和鼻子的轻便软布，而且防的还是严重疾病。那么他们又怎么可能为了略微减少在线工作会议的沉闷而经常让一坨沉重的硬电子器件遮住自己的眼睛呢？

我仍然是一个技术乐观主义者。我确信有一天，我们将普遍在一个完全沉浸式的三维视觉元宇宙中开展业务。我们可以把这一经济发展阶段称为“元宇宙商业”。但它不会出现在2020年代，甚至可能不会出现在2030年代。以一种我们的生理学、心理学、人类学和社会学都能接受的方式，让人类进入一个逼真的沉浸式图像空间具有难以想象的难度。是的，它可能比火箭科学和创建一个商业空间产业还要难。也许Elon Musk已经得出了这个结论，而我们必须等待Neuralink脑机接口取得成功之后，才能将我们的全部感官沉浸在元宇宙中并使其成为商务人士普遍的日常互动方式。