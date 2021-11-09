华纳音乐集团CIO：我们进入了漫长云之旅的最后一英里

华纳音乐集团（Warner Music Group）可以说是一个资深云客户的缩影了。这家媒体巨头在AWS和微软Azure上运行云架构的历史可以追溯到12年前，是首批几乎将所有企业资产迁移到云端的企业之一。

华纳音乐集团（Warner Music Group）可以说是一个资深云客户的缩影了。这家媒体巨头在AWS和微软Azure上运行云架构的历史可以追溯到12年前，是首批几乎将所有企业资产迁移到云端的企业之一。

“这就是整个公司——我们所做的一切，”华纳音乐集团首席信息官Ralph Munsen在谈到公司全云架构的时候这样表示。

本月，华纳音乐集团将庆祝他们多年云之旅中取得的另一个里程碑：将网络服务迁移到云端。

网络即服务(NaaS)有很多好处，包括节省成本、提高安全性、以及在不断变化的企业环境中改进网络服务的编排能力。Munsen说，通过将互连和多个网络层迁移到云端，组织可以建立一个更敏捷的平台，在这个平台上网络服务和虚拟电路可以动态地关闭和打开，将因为平台编排而产生的停机时间降低为零。

他说：“当你想添加一些组件、改变电路、或者是改变网络中的任何元素的时候，这种方式就会让你更轻松一些。你只要找到那个点，变更，就会立即生效。”

网络即服务技术也将对华纳进行的收购交易有所帮助。

“我们正在进行大量并购。当你要合并其中某一家公司的时候，要么拥有属于自己的云实例，要么加入我们的云实例，然后就会有多个分支办公点。网络即服务会让整个整合的过程变得更加容易了，”Munsen说。

当然，最大的好处体现在现场备灾难恢复。毫无疑问，这样做就不必持续扩展数据中心而带来成本上的节约，以及将业务迁移到云端所带来的好处，这对华纳来说是至关重要的。Munsen认为，华纳音乐集团在2021年接近于完成数字化转型方面，是走在最前沿的。

Gartner分析师David Smith表示，如今很少有企业是100%上云的。“对于像这样的大型企业来说，这么做是非常罕见的。”他指出，例如媒体公司比金融服务公司更有能力全力投入云端。

“他们可以很好地通过流媒体转向云端……娱乐领域在云方面做得确实很好，”Smith说。

前期酝酿十多年

在接下来的几个月里，华纳音乐集团将对整个云基础设施进行大量测试和分析，但Munsen相信一切会越来越好，因为公司的企业文化很好，在云方面经验丰富，并且早在十多年前就可以在Amazon首个云上开始了云之旅。

“音乐服务是首个在云上运行的大数据”——华纳音乐集团的服务合作伙伴如Apple iTunes和Spotify，在2008年至2010年间消费者覆盖规模不断扩大，如今对这些消费者来说，对于想要从设备（例如最早和手机一样大的iPod）上远程访问音乐已经是过去时了。

“当时正是在音乐订阅开始兴起的时候，听众快速增长，信息流媒体与日俱增，而云也开始发展成熟。云擅长于处理大型工作负载，所以对华纳来说，没有理由继续购买价值数百万美金的硬件。因为转向云端是有道理的，这就是在合适的时候采用合适的技术。”

华纳集团的首席执行官和董事会很难接受云计算吗？

Munsen说：“这只是天作之合，我们不需要做太多的推销。”他说，董事会不太关心技术本身，而是关心华纳的艺术家、词曲作者和业务。

作为一个传统的微软客户，华纳非常适合将业务线应用迁移到Azure上。尽管华纳也有很多本地软件许可相关的提供商，但华纳能够将很多很多资产迁移到开源数据库（如MySQL）上，然后轻松地将这些数据迁移到云端。

直到最近，网络仍在华纳剩余的大部分本地基础设施中占据大多数，包括防火墙、负载平衡软件、各种数据存储库之间的互连、安全性、电路监控和云本身的均衡网络，这是一项艰巨的任务，由大约20名华纳音乐集团的IT专业人员进行督管。

由于管理多层网络服务的迁移存在巨大的复杂性，这使得华纳不得不把部分网络即服务项目外包给Alkira。这是一家总部位于美国加州圣何塞的多云NaaS公司，该公司可以地调配客户云组合中不同资产之间的各种互连，并通过单一界面管理客户多个不同云之间的差异。

华纳和Alkira在今年夏季签署了网络即服务合同，从8月开始启动，预计将在未来几个月内完成。

了解此次华纳音乐集团转向网络即服务项目的Gartner分析师Andrew Lerner指出，“对于处于多云和异构环境中的组织而言，网络和网络安全是一项艰巨的任务，因为组织拥有SDWAN、防火墙、可见性，所有这些的管理平面和策略结构都是不同的。”

Lerner说，Alkira的单一控制台将帮助华纳音乐集团“向前迈出重要一步”，他认为，“他们的云优先战略要比我所了解到的大多数老牌更具野心。”

先发优势

华纳音乐集团的IT团队有大约120名员工和400家承包商，分为五个团队：基础设施、云、桌面支持、网络和安全。

Munsen认为此次将网络运营迁移到云端并不会导致团队裁员，相反，他希望对现有员工进行培训，并招募更多在Alkira NaaS方面具有专业知识的员工，以及在NFT、人工智能、VR/AR、加密货币等其他新兴技术方面的专业人才。

和所有CIO一样，Munsen也很担当这个过程中可能发生故障，但他相信，将网络服务放在云端会提高可靠性，并且这个解决方案会“就地演化”。

这个网络及服务平台还让华纳能够通过单一界面管理他们的多云架构，更轻松地在云内部执行网络连接、连接本地环境和云环境，并确保端到端的安全性。Alkira方面表示，预计这将为华纳节省3倍于传统云提供商的网络成本，并将云网络延迟减少70%。

对于Munsen来说，降低复杂性和成本，以及提高敏捷性是双赢的——即使目前他只实现了承诺的50%。

“我们要尝试以前没有人尝试过的，真正的挑战在于：最终会像承诺的那样运转正常吗？但是，当你第一次做某件事情、当你在创新的时候，就不存在挑战一说。”