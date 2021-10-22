Gartner发布帮助首席信息官推动价值增长的三个关键领域

根据Gartner的分析，为了加快价值创造，首席信息官和IT高管应专注于三个关键领域：随处领导、培养关系和超越地点限制。

根据Gartner的分析，为了加快价值创造，首席信息官和IT高管应专注于三个关键领域：随处领导、培养关系和超越地点限制。

在Gartner IT Symposium/Xpo 峰会美洲站的开幕主题演讲中，Gartner高级研究总监Mbula Schoen表示，随着企业机构继续走出新冠疫情所造成的影响，首席信息官和IT高管将需要寻求全新的价值创造方式。

首席信息官和IT高管应通过确保企业和人才的就绪性专注于无处不在的领导（leading anywhere）、通过培养关系（nurture connections）确保生态系统的就绪性并运用技术和社会就绪性超越地点限制（reach beyond）。

无处不在的领导和赋能

根据Gartner的预测，到2022年底，采取远程办公模式的知识工作者比例将从2019年的27%增加至47%。但仅仅从现场办公转变为远程办公并非最终目标，而是首席信息官在整个企业通过配套技术实现巨大灵活性和实施新工作方式的起点。

为了吸引和维系必要的IT人才，Gartner建议首席信息官做好三件事：

设计一个以人为本的工作场所 ：以人为本的工作场所能够促进目标、创新和绩效的蓬勃发展。在设计时应围绕员工的全方位生活体验，而不仅仅是位置和配套技术，专注于对员工在任何地点的工作表现、工作效率以及是否能够达到预期积极性。根据 Gartner 近期对 2410 名混合 / 远程知识工作者的调研结果，在以人为本的工作场所中，工作者的疲劳感减少了 44% 、留下的意愿增加了 45% ，并且员工的表现提升了 28% 。

Gartner 2410 / 44% 45% 28% 发挥业务技术专家的力量： Gartner 的研究表明，目前有 41% 的员工被认定为 业务技术专家 ，这意味着他们需要向 IT 部门以外的上级报告并为内部或外部业务应用创造技术或分析功能。相比不启用业务技术专家的企业机构，成功启用业务技术专家的企业机构 实现数字 化 业务成果加速的可能性高出 2.6 倍。

Gartner 41% IT 2.6 建立一个内部人才市场： 内部人才市场平台使用人工智能（ AI ）和技能数据支持企业的再培训需求，并且能够灵活地将工作者与角色和短期任务相联系。这些市场基本可以确认企业中存在哪些人才、这些人才具备什么知识、他们曾做过什么工作以及与谁有过合作。因此，建立一个更广泛的人才库可以为员工提供更多的成长和发展机会。

Schoen表示：“我们的工作地点、技术领导力的来源以及IT的生产地点已发生了转变。首席信息官和IT高管必须充分利用围绕未来办公模式的变化，推动其团队和企业向前发展。”

培养无处不在的关系

供应商合作伙伴、生态系统甚至客户的创新地点已发生变化，这影响了业务价值的产生。

Gartner杰出研究副总裁兼院士级分析师Hung LeHong表示：“我们现在能够走得更远并解决一些世界级问题，但首席信息官无法单独做到这一点，他们需要通过这场疫情引发的数字投资加速，在医疗、教育、工业以及公共和商业生活领域取得更高级别的成果。这就需要通过新的合作方式和建立支持生态系统的平台来共同解决世界级问题。”

Gartner建议首席信息官和IT高管关注三种类型的合作伙伴关系：一对一、一对多和多对多。

企业机构可以将一对一关系提升到一个新的水平并成为一种有生产力的合作伙伴关系。建立这种关系的企业和技术合作伙伴共同创造和建立一个当前不存在的解决方案。由此产生的资产为合作双方共同拥有并为双方产生利益和收入。有生产力的合作伙伴关系正日益普遍。根据Gartner的预测，有生产力的IT支出将在未来五年增长31%。

除了一对一关系之外，还有由多个合作伙伴组成的生态系统。当一家企业需要集合许多参与者共同解决一个问题时，建立一对多合作关系的效果最佳，比如城市联合公共和民营实体为市民服务。当一个平台将许多不同企业的产品和服务聚集在一起并提供给许多不同的客户时，便产生了多对多合作伙伴关系。这些市场和应用/API商店一般被称为平台业务模式，它们实现了生态系统规模的“多对多互助”模式。

LeHong表示：“最后，这三种类型的合作伙伴关系表明，首席信息官需要成为合作伙伴专家，通过培养关系来建立所有类型的合作伙伴关系。”

超越地点限制

工作、创新和业务价值“地点”的转变使首席信息官和IT高管能够超越当前思维的限制。

Gartner杰出研究副总裁兼院士级分析师Daryl Plummer表示：“在回答‘接下来在哪里’这个问题时，不能仅限于一个地点或方向。这个问题实际上是探索如何发现和获得价值。首席信息官需要重新思考他们看待价值和获得这种价值的方式。他们需要从一个更广泛的角度看待技术在其中所发挥的作用，而且必须敢于超越‘地点’来发现自由。”

Gartner分析师表示，技术可以帮助首席信息官从历史洞察、遗留的商业惯例和偏见中获得自由。通过从历史洞察中获得的自由，首席信息官能够使用技术来解决世界级问题，这将有助于发现新的价值来源。

例如历史洞察表明，企业需要收集客户个人信息来创造客户亲密度和价值。但Gartner预测到2024年，40%的人将刻意降低其个人信息的价值，使个人信息难以变现。个人隐私是一个世界级问题，但Gartner认为解决之道将来自于机器学习和合成数据。基于AI的系统可以创建有效、可预测并且高度准确的人工或合成数据集，使个人隐私在未来可能不再会被侵犯。

大多数企业机构都在试图培养具有包容性的领导人，并将减少偏见的工作嵌入到IT领导人的共同工作任务中，但有时这个做法并不管用。克服偏见需要内在响应，这可能意味着有时需要使用机器来指导一个人的道德规范。例如AI可以从负担能力和可获得性的角度帮助评估人们消费各种金融产品的能力，从而提高金融行业的包容性并解决偏见问题。

Plummer表示：“无偏见并不是消除偏见，而是采取行动来最大程度地减少偏见所产生的实际伤害。内在的偏见需要通过内在的响应来克服！首席信息官应要求在技术中嵌入能够最大程度减少偏见的支持，从而系统性地应对真正的伤害并确认减少伤害的方法。”