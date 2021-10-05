Gartner：33%的技术提供商在两年内对人工智能的投资将达到100万美元以上

Gartner最近一项新调研发现，三分之一拥有人工智能（AI）技术计划的技术和服务提供商企业机构表示，他们在未来两年对人工智能技术的投资将达到100万美元以上。

Gartner最近一项新调研发现，三分之一拥有人工智能（AI）技术计划的技术和服务提供商企业机构表示，他们在未来两年对人工智能技术的投资将达到100万美元以上。绝大多数将人工智能技术作为主要投资领域的受访者（87%）认为，从现在起到2022年，全行业对人工智能的投资将以中等至快速的速度增长。

Gartner执行副总裁Errol Rasit表示：“正在快速发展并趋于多样化的人工智能技术将影响每个行业。由于认识到人工智能不仅可以评估关键数据和提高业务效率，而且还可以创造新的产品和服务、扩大客户群并产生新的收入，因此技术型企业机构正在增加对人工智能的投资。而这些认真严肃的投资将有助于消除对人工智能的炒作。”

与云和物联网等其他新兴技术领域相比，人工智能技术的平均投资金额位居第二。投资于人工智能的企业机构受访者表示，他们对计算机视觉的计划投资金额最高，两年内的平均投资金额为67.9万美元（见图一）。

图一、人工智能新兴技术领域投资金额

来源：Gartner（2021年9月）

Rasit表示：“几乎没有受访者表示人工智能技术的投资金额低于25万美元，这表明与其他技术创新相比，人工智能开发项目的成本相对密集。鉴于人工智能模型建立和训练的复杂性，这不是一个容易进入的领域。”

阻碍人工智能采用和集成的问题仍然存在

此次调研还强调，与其他创新领域相比，人工智能技术的成熟度相对较低。仅有一半以上的受访者表示，他们的人工智能产品和服务已被目标客户大量采用。41%的受访者认为人工智能新兴技术仍处于开发或早期采用阶段，这意味着随着新型或增强人工智能产品和服务的全面上市，将可能出现一波采用浪潮。

技术不成熟被认为是投资人工智能的企业机构在集成新兴技术时失败的首要原因。此外，投资于人工智能并且实施进度慢于预期的产品负责人表示，产品的复杂性和技能的缺乏是阻碍进展的主要问题。

Rasit表示：“这些调研答复反映了因人工智能技术的复杂性而导致的开发阶段难题以及整个行业因技术人才数量有限而在招聘人工智能人才方面所遇到的挑战。”

2021年Gartner第二次新兴技术产品领导人调研于2021年4月至6月进行，形式为在线调研，268名受访者来自中国、中国香港、以色列、日本、新加坡、英国和美国。受访者均参与其企业机构新兴技术方面的投资决策、在高科技行业企业机构中工作并且其所在企业机构的2020财年全企业收入在1000万美元以上。