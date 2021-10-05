Gartner：三分之一技术提供商未来两年将投资超百万美金于AI

Gartner一项新的调查显示，那些制定了AI技术计划的技术服务提供商中，有近三分之一的技术服务提供商将在未来两年内投入100万美金在AI上。

Gartner一项新的调查显示，那些制定了AI技术计划的技术服务提供商中，有近三分之一的技术服务提供商将在未来两年内投入100万美金在AI上。对于那些把AI技术作为主要投资方向的受访者中，有87%的受访者认为，到2022年全行业对AI的投资将达到中高速增长。

Gartner管理副总裁Errol Rasit表示：“快速发展的、多样化的AI技术，将给所有行业带来影响。技术组织正在增加对AI的投资，因为他们认识到，AI不仅可以评估关键数据和提高业务效率，还可以创造新的产品和服务、扩大客户群并产生新收入，这些都是很谨慎的投资，可消除AI带来的泡沫。”

与云和物联网等其他新兴技术领域相比，AI技术获得的资金金额排名第二。据那些所在组织已经投资了AI的受访者称，他们在计算机视觉方面的投资是最高的，未来两年平均投资高达67.9万美元（见图 1）。

资料来源：Gartner（2021年9月）

“少数受访者称他们的AI技术投资额低于25万美元，这表明与其他技术创新相比，AI开发是成本密集型的。由于构建和训练AI模型是很复杂的，因此这是一个不容易进入的领域。”

AI采用和集成的障碍依然存在

这项调查还强调，AI与其他创新领域相比还是较不成熟的。只有超过半数的受访者表示，目标客户对他们的AI产品和服务的采用率较高。41%的受访者表示，AI新兴技术仍处于开发阶段或者早期采用阶段，这意味着随着新的或者升级的AI产品和服务进入普及阶段，未来将会出现一波潜在的采用高峰期。

那些投资了AI技术的组织成，技术的不成熟是他们集成新技术失败的首要原因。此外，一些投资了AI技术的产品负责人称，他们的AI实施进展要慢于预期水平，并且给产品带来的复杂性以及缺乏专业技能是他们面临的主要障碍。

Rasit说：“这些调查结果反映了整个AI技术开发周期中的艰难，因为AI技术很复杂，而且技术人员数量有限导致全行业面临AI人才招聘难题。”