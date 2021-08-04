Forrester：低代码开发平台帮助业务专家实践的工具

企业在进行数字化转型时，往往需要同时运用多种新兴技术。尤其在快速多变的环境下，迅速生成应用并投入到生产环境，可以更好的响应市场需求。

企业在进行数字化转型时，往往需要同时运用多种新兴技术。尤其在快速多变的环境下，迅速生成应用并投入到生产环境，可以更好的响应市场需求。

“目前低代码开发平台正在简化自身的使用方式，期望获得更多非技术（业务）人员的使用和采纳。”Forrester分析师卢冠男认为，通过使用低代码开发平台，企业可以便捷的利用现有的流程自动化工具和人工智能能力。

Forrester分析师卢冠男

如何给低代码下一个定义

其实低代码一词最早来源于2014年Forrester的市场研究报告，之后多个机构也相继围绕低代码领域发表了多份研究，让低代码被公众、企业、资本所了解。

Forrester定义低代码开发平台为一种应用程序开发的平台，采用可视化、声明性的技术，而不是编程，以满足各种应用和流程自动化的使用情况。

卢冠男表示，低代码开发平台分为两种平台：针对专业开发者（for professional developer）的平台，主要服务于研发团队；针对业务开发者（for business developer）的平台，不要求使用者具备专业开发能力，也常被形容为无代码（no-code）。

低代码开发平台本身价值主要体现在：加速应用交付速度，为创新实践提供测试验证的可靠环境，便捷的实现了多终端渠道覆盖。

低代码并不能取代核心开发系统，不应高估其效用和应用场景。目前企业对低代码开发平台的主要诉求仍是实现快速应用交付，同时也会关注平台的使用成本。

在国内异军突起的低代码

在外国，低代码领域已经有了一些领导厂商，但是国内低代码还处在发展阶段，很多厂商也在开始尝试推出低代码开发平台来应对趋势，以及填补产品体系。

中国的低代码厂商主要分为原生低代码厂商、云平台厂商、行业软件厂商、BPM厂商、数据处理软件厂商、开发工具厂商几大类。

卢冠男看到近两年国内市场的突起主要有四方面的因素：

1、中国企业决策者认识到新兴技术对中国企业数字化转型的重要意义，但新兴技术本身的复杂性和开发、运维人员能力的局限之间的矛盾日益凸显；

2、云原生技术对市场的颠覆性重构，从包括公有云/私有云/ PaaS/混合云管理等在内的云计算本身逐渐拓展到包括BPM/DPA、RPA、ITSM/BSM、AI/ML、大数据/BI等在内的各个领域，为低代码的平台化发展带来了全新的机遇；

3、以Microsoft、Salesforce、OutSystems、Mendix等企业为代表的国际低代码平台厂商的迅猛发展起到了推动效应；

4、疫情期间，企业需要使用新的平台和工具来保证业务的连续运营，同时满足特殊时期的临时增量需求。通过对低代码开发平台的尝试，部分企业逐步认可低代码开发平台的价值。在市场需求的驱动下，叠加短期频繁的低代码平台厂商融资事件，将低代码这一概念推到热点。

在企业未来的数字化转型的实践中，低代码开发平台将有机会成为帮助业务专家实践的工具，帮助企业提高业务效率，降低经营成本，有效地提升企业利润。