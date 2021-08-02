PTC要在工业SaaS领域拔得头筹

一直以来，PTC都密切关注着市场的动向，并紧跟潮流。近些年，PTC自身最大的变化就是向着软件即服务（SaaS）的模式进行转型，目标在这一发展领域占据领导地位。

“无论破坏的性质如何，数字化已经被证明是一种强大的缓解力量。”PTC总裁兼首席执行官James E. Heppelmann在之前LiveWorx21上说过，我们在过去15个月中所经历的一切，使每一个公司的数字化转型之路都加速了数年。

PTC总裁兼首席执行官James E. Heppelmann

一直以来，PTC都密切关注着市场的动向，并紧跟潮流。近些年，PTC自身最大的变化就是向着软件即服务（SaaS）的模式进行转型，目标在这一发展领域占据领导地位。

用数字改变现实

数字化转型对于企业而言是一个必谈的话题，之前数字化转型更多来是自于市场的驱动，但是随着疫情的到来，数字化转型的应用和普及被进一步加速。疫情期间，数字化技术的应用，让人们实现了正常的工作和生活，这一影响也延伸到了后疫情时代。

数字化转型中拥有不同层面的呈现和应用，PTC主要聚焦在生产的流程层面，包括生产、管理、运营等方面。“我们一只脚踩在虚拟世界、一只脚踩在物理世界的结合点，这也是我们的技术优势所在。”James说道。

我们也看到技术一直在不断演进，新技术层出不穷，这也为PTC带来更多的创新可能。IT层面，数据能够直接把产品情况更精准的反映给生产厂商；工程软件层面，通过原创元素设计，可以给工程师提供更多想法和创新，不再仅仅是单方面的实施。

尤其是增强现实和人工智能在制造业的应用，可以让更多员工参与到生产制造、运营、设计等过程，并实现数据的打通。

当然有了新技术，并不意味着要放弃传统技术。James认为，新技术可以进一步提升传统产品的能力，这是一个创新的过程，就像传统软件向SaaS模式的转变，所以PTC通过创新的技术变革来实现整体发展的演进，让客户可以获得前沿技术所带来的优势。

在中国，加速SaaS服务落地

在疫情之后，PTC加快了向SaaS发展的战略。在美国PTC有像AWS、Microsoft Azure等基础设施合作伙伴，在中国也积极与阿里巴巴、腾讯、百度等寻求和建立合作伙伴关系，将SaaS模式真正落地到中国。

PTC全球资深副总裁兼大中华区总裁刘强表示，美国与中国的业务策略是具有相关性的，在中国短期PTC会关注客户成功和合作伙伴两方面，这也可以帮助我们将各行业成功案例更快的在中国进行复制，长期会持续推进SaaS服务在中国的落地。

在工业领域落实SaaS其实有很多阻碍，一方面是数据安全性的担忧，另一方面是性能是否可以保证。现在云技术已经被充分验证，通过安全专业化的体系建设，数据在云端甚至比放在本地更加安全，同时云端也可以实现性能的良好交付。

正是看到这样的趋势，PTC也收购了SaaS领域的一些领头企业，2019年收购Onshape，2020年收购Arena Solution，将PTC打造为面向产品开发市场的纯SaaS解决方案供应商。

对于成本非常敏感的中小企业，SaaS是一个很好满足需求的模式，而且SaaS还可以针对行业进行模版的定制。在中国，人工成本优势渐失的当下，企业提升技术能力已经成为重中之重，PTC将通过SaaS为更多的客户提供简单易用的服务，聚合合作伙伴最终形成生态。