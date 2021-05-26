Gartner预测2021年全球安全和风险管理支出将超过1500亿美元

来源：至顶网CIO与CTO频道 2021-05-26 09:50:03

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2021年全球信息安全和风险管理技术与服务支出预计将增长12.4%，达到1504亿美元。2020年安全和风险管理支出增长率为6.4%。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，2021年全球信息安全和风险管理技术与服务支出预计将增长12.4%，达到1504亿美元。2020年安全和风险管理支出增长率为6.4%。

Gartner分析师认为，这一强劲增长率反映了市场对远程办公技术和云安全的长期需求。

Gartner管理副总裁Lawrence Pingree表示：“企业机构将继续努力满足公有云与软件即服务的安全和监管要求。目前已经出现自动化日益增加和进一步采用机器学习技术支持人工智能安全的早期市场信号。为了抵御攻击，企业机构将扩展和规范威胁检测和响应活动。”

Gartner 2021年首席信息官议程调查发现，网络安全是最大的新增支出类别。在受访的2000多位首席信息官中，61%的人在今年增加了对网络/信息安全的投资。

包括咨询、硬件支持、实施和外包服务在内的安全服务是2021年最大的支出类别，全球安全服务支出达到近725亿美元（见表一）。

表一、2020年至2021年各细分市场信息安全与风险管理终端用户支出（单位：百万美元）

细分市场 2020年 2021年 增长率（%） 应用安全 3333 3738 12.2 云安全 595 841 41.2 数据安全 2981 3505 17.5 身份访问管理 12036 13917 15.6 基础设施保护 20462 23903 16.8 综合风险管理 4859 5473 12.6 网络安全设备 15626 17020 8.9 其他信息安全软件 2306 2527 9.6 安全服务 65070 72497 11.4 消费者安全软件 6507 6990 7.4 总计 133776 150409 12.4

规模最小但增长最快的细分市场是云安全，尤其是云访问安全代理（CASB）。

Pingree先生表示：“客户问询速度表明使用云的企业机构普遍选择CASB。这是因为越来越多的企业机构使用非PC设备与核心业务流程进行交互，而由此产生的安全风险可以通过CASB有效缓解。CASB还能使SaaS应用和非托管设备之间的交互变得更加安全。”

综合风险管理（IRM）技术也因全球疫情期间的突出风险而实现了强劲的两位数增长。

Gartner高级研究总监John A. Wheeler表示：“推动近期需求的重大风险领域包括新出现的数字产品和服务、相关的健康和安全用途以及客户数据泄露或供应链攻击等第三方风险。”