Gartner预测全球芯片供应短缺将持续到2022年第二季度

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，全球半导体供应短缺将在整个2021持续并在2022年第二季度恢复至正常水平。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner预测，全球半导体供应短缺将在整个2021持续并在2022年第二季度恢复至正常水平。

Gartner首席研究分析师Kanishka Chauhan表示：“半导体供应短缺将严重扰乱供应链并将在2021年制约多种电子设备的生产。芯片代工厂正在提高芯片的价格，而芯片公司也因此提高设备的价格。”

最初出现芯片供应短缺问题的设备主要包括电源管理、显示设备和微控制器等，这些设备在8英寸芯片代工厂的传统节点上制造，其供应量有限。现在，供应短缺问题已扩展至其他设备，而且基板、焊线、无源器件、材料和测试等芯片代工厂以外的供应链环节都出现产能受限和供应短缺问题。这些产业均已高度商品化，因此在短时间内几乎不具备积极投资的灵活性/能力。

大多数类别的设备供应短缺预计将持续到2022年第二季度（见图一），而基板产能限制可能会延长到2022年第四季度。

图一、Gartner库存指数半导体供应链追踪——2021年至2022年全球半导体库存指数变动预测

注：2021年第一季度为模型预估，具体数据可能会根据厂商在2021年第二季度报告的实际财务状况而发生变化。2021年第二季度至2022年第四季度指数条仅代表方向性预估。

来源：Gartner（2021年5月）

Gartner分析师建议直接或间接依赖半导体的原始设备制造商可采取四项关键行动来缓解全球芯片供应短缺期间的风险和收入损失。

扩展供应链的可见性 ——由于芯片供应短缺，供应链领导者需要将供应链可见性从供应商扩展至芯片层面，这对于预测供应限制和瓶颈以及最终预测这一危机情况何时能够改善至关重要。

——由于芯片供应短缺，供应链领导者需要将供应链可见性从供应商扩展至芯片层面，这对于预测供应限制和瓶颈以及最终预测这一危机情况何时能够改善至关重要。 通过联合模式和 / 或提前投资来保证供应 ——需要较小和关键器件的原始设备制造商必须寻求与类似的实体开展合作并与芯片代工厂和/或封测代工厂（OSAT）组成联合实体，这样才能获得一些优势。此外，如果规模允许，提前投资于芯片供应链的商品化环节和/或芯片代工厂可以保证公司的长期供应。

——需要较小和关键器件的原始设备制造商必须寻求与类似的实体开展合作并与芯片代工厂和/或封测代工厂（OSAT）组成联合实体，这样才能获得一些优势。此外，如果规模允许，提前投资于芯片供应链的商品化环节和/或芯片代工厂可以保证公司的长期供应。 追踪领先指标——虽然单凭任何一项相关参数无法预测供应短缺情况将如何演变，但可以通过多项相关参数的组合帮助指导企业机构朝着正确的方向发展。

Gartner公司研究副总裁Gaurav Gupta表示：“由于目前芯片供应短缺情况在不断发生变化，因此我们必须持续了解它的变化。”通过追踪资本投资、库存指数及作为库存情况早期指标的半导体行业收入增长预测等领先指标，可以帮助企业机构了解这一问题的最新进展和整个行业的发展情况。