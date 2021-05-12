Gartner：72%的数据和分析领导者正在领导或重度参与数字化转型计划

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布的第六次年度首席数据官（CDO）调查，72%拥有数字化计划的数据和分析（D&A）领导者正在领导或深入参与所在企业机构的数字化转型计划。

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner发布的第六次年度首席数据官（CDO）调查*，72%拥有数字化计划的数据和分析（D&A）领导者正在领导或深入参与所在企业机构的数字化转型计划。

Gartner杰出研究副总裁Debra Logan表示：“调查结果表明，如今有更多的企业机构了解建立数据驱动型业务和领导数字化转型之间的协同作用。数据和分析战略是注入了数据和分析思维的业务战略；它在数字化业务战略中具有举足轻重的地位，影响着企业机构的所有工作。”

只有24%的受访者表示他们正在领导数字化转型，而首席数据官和首席数字官的界线正变得日益模糊。随着数字化业务本身正在转变成常规业务，越来越多的首席数据官被要求承担更多战略目标并领导数字化转型计划（见图一）。

图一、参与数字化转型计划的数据和分析领导者比例

来源：Gartner（2021年5月）

优先专注于面向业务的关键绩效指标以增强影响力

虽然数据和分析领导者的首要目标是数据质量（51%）、数据和分析投资回报率（44%）以及数据共享（43%），但他们必须专注于利益相关者的关键绩效指标才能被视为有价值的角色。

Logan女士认为：“仅靠管理数据和创造洞见是不够的。这些活动必须带来可衡量的业务成果。”

“可以通过数据共享优化更高质量的数据以及更强大的数据和分析，进而解决业务挑战并实现目标。数据共享是一项重要的KPI和企业需求，它能加快数字化业务转型的速度。”

Gartner预测到2023年，促进数据共享的企业机构将在大多数业务价值指标上超过同行。

首席数据官的成功标准：将数据转化为业务成果

拥有面向业务的关键绩效指标和多个业务合作伙伴的首席数据官通过成功展示数据和分析投资的投资回报率，证明他们持续创造显著业务价值的能力比其他人高出1.7倍，缩短产品上市时间和实现数据变现的能力分别比其他人高出2.3倍和3.5倍。

而不太成功的首席数据官无法展示数据和分析与业务价值之间的联系并且更倾向于关注技术而非人员。

此外，93%的首席数据官表示，有效的沟通是他们这一角色取得成功的关键。总体而言，数据和分析领导者最重要的能力是影响力、参与度和有效的沟通计划。这些能力属于领导技能，而非管理技能。Logan女士表示：“如果首席数据官不通过促进数据共享、吸引利益相关者参与和培养员工的数据素养来对整个企业机构施加影响，他们很可能无法有效履行其职责。”

*编辑注：

第六次Gartner首席数据官年度调查于2020年9月至11月进行。共有469位首席数据官、首席分析官和其他来自全球各地的高级数据和分析领导者参与了此次调查。他们代表了来自16个指定行业市场的企业。这些企业的收入从不到1000万美元到超过100亿美元不等，其中61%的企业收入超过10亿美元。