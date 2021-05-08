IBM的“云计算第二章”

我这个人，在发现那些能在技术领域有所建树的企业方面有着一整套独特方法。而IBM就是这样的云技术厂商之一，蓝色巨人也确实在云领域掀起不小的波澜。为此，我写下几篇系列文章，跟进IBM云产品的发展与演变。在写到收购Red Hat以及顺应时代转向混合云方向时，我意识到IBM的云转折点已然到来。我坚信IBM将在这条路上快步前行，努力探索如何让云服务更上一层楼。

近来，我有幸与IBM混合云主管Howrad Boville（IBM混合云高级副总裁）交流。对于IBM云的演进前景，他将其概括为“云的第二章”。

Howard Boville, IBM混合云高级副总裁

Howard曾经是美国银行的前最终客户，因此对于这类高度监管行业的IT运营工作具有独特见解。现在的他则负责IBM公司混合云业务的统筹工作。

2015年，仍任职于美国银行的Howard希望了解当时的主流云服务商如何借助云计算的力量帮助企业受益。通过观察亚马逊云科技（AWS）与微软Azure的早期开发成果，他意识到企业客户、特别是需要遵循严格监管要求的组织，由于需要在运营与网络安全的角度规划大量额外开销，因此很难单纯通过使用云服务商提供的资源池获得有意义的价值回报。

当时，行业中的云计算采用状态属于所谓“醉酒水手模式”——或者叫「别人说什么，我就信什么」模式。凭借铺天盖地的宣传，公有云似乎成了唯一有价值、唯一能解决问题的方案。而发现了其中矛盾的Howard自然倍感振奋，这也解释了为什么云服务商在大型企业与受监管行业中的市场渗透力始终羸弱。

对Howard而言，接下来的探索方向自然是寻找一家深刻理解要怎样把关键工作负载的运行与业务流程统一起来的公司。IBM就是这样的理想选项，而且有望将所有功能需求都集成起来。为此，Howard从2017年开始与IBM合作，并最终成就了蓝色巨人的混合云新高峰。

“我们正迈向云的第二章”

在Boville看来，云的第一章代表着一段规模化炒作周期。由于整个资源池完全被把握在云服务商手中，因此运营与网络安全风险也随之提高，而预期的成本节约在很大程度上却没能实现。金融机构的第一章主要是与云服务商建立合作，实现特定的风险状态并严格遵守法律、法规与规章要求。但由于每家金融机构都必须完成同样的风险管理与合规保障，由此带来的开发开销与成本大大拖慢了云服务的采用速度。

第一章带来的结果，就是众多大型企业经历了首轮云转型失败。

第二章则强调从业务流程角度出发推广一种架构性方法。如果对流程进行解构，其中实际上包含四个部分：应用程序、数据集、数字供应链以及流程支持人员。云可以借助自动化机制简化整个流程，并降低数据访问门槛、保证数据质量并在数据内容不受违规侵害的前提下与其他公司的数据集进行合并。

在这样的场景下，云本身代表的是一种功能，以架构组成元素的身份处于赋能平台之上——而不再作为战略目标孤立存在。

而且要满足相关客户的需求，云产品也需要提供新的内置功能以实现合规性。正是因为这方面进展缓慢，大多数云服务商才一直难以在企业市场上获得可观的商业成功。

“专为高监管度、高复杂度工作负载而构建”

IBM为高监管度行业设计并构建起云体系，确保其能够更好地服务于其他行业。借助内置的保密计算功能、加密技术与合规性控制，IBM得以站在更高的定位上与其他云厂商开展竞争。这种优势也在非监管类行业中得到体现。换句话说，架构师完全可以借助最高合规层级设定执行与采用速度，并轻松保证整个体系能够满足、甚至超出一切企业级需求。

当然，合规性保障绝不可能一劳永逸，毕竟法律、法规与规章时刻保持变化。IBM云金融服务框架是一套核心合规性与控制集，由一组全球金融机构及Promontory Financial Group（IBM的一家下辖子公司）提供并监督。后者不断跟进全球范围内的法规变化，通过这套框架管理IBM云体系内的各项服务要素，包括容器、虚拟机、IBM软件以及第三方数字供应链提供商等。

IBM还为开发人员构建起一系列工具，用以构建具备强大数据保护能力的应用方案。相信很多朋友都听说过企业与开发人员共同使用安全云平台，但却因平台选项过于多样而无意发生错误、并最终导致大规模数据泄露的事故。在企业环境中，开发人员必须努力提升自身生产力；但企业一方则希望避免平台意外开放或敏感数据未授权访问等错误。IBM为此构建起“安全与合规中心”，确保金融机构及数字供应链提供商能够在整个软件开发生命周期内自动发现并监控各策略配置方案的合规性，尽可能避免发生安全性与合规性错误。

戴姆勒股份公司（梅赛德斯-奔驰的母公司）就是一家监管程度较低的企业。戴姆勒公司决定将售后门户迁移至IBM云，确保能够更快为客户提供新的产品与服务。对戴姆勒而言，IBM云的核心优势在于可扩展性与强大的安全保障能力。购买车辆时，消费者往往需要提供关键个人信息，包括年龄、家庭住址、驾照号码与保险信息等。戴姆勒就在使用保密计算保护售后消费者数据。

按收入计算的全球最大可口可乐装瓶商Coca-Cola European Partners（CCEP）目前也迈出了自己的云优先数字化转型步伐。凭借Red Hat OpenShift与IBM混合云架构提供的跨多种公有云平台的优化灵活性能力，CCEP决定使用IBM多云管理方案集成并管理遗留系统、私有乃至公有云体系，确保能够以统一视图与单一控制点统筹整个IT基础设施。

总结

经过一个世纪的漫长发展，IBM在不少人眼中已然“老态龙钟”。但在我看来，新的领导层、才华横溢的员工队伍以及斥巨资对Red Hat的收购，已经让IBM迎来了新生。重拾年轻之心的蓝色巨人，决定再次勇敢拥抱新的时代。

与已经诞生十年的AWS相比，IBM云刚刚面世两年半。凭借高度现代化的基础设施，IBM能够比以往更快地推出新功能。以新近发布的IBM云代码引擎为例，其不仅带来更好的开发者体验，同时也免去了基础设施层面的管理负担。

与其他很多企业不同，Red Hat OpenShift的加入反而驱动了IBM自身的开放态度。现在，您可以构建容器并将其运行在内部、IBM云或者其他云服务商平台之上。IBM已经意识到新时代的混合本质，也在努力帮助客户灵活在内部及外部环境中运行各类多云应用程序。

IBM Cloud Satellite则是IBM公有云的扩展方案，能够在客户数据中心内部运行，甚至支持边缘位置运行。过去几年以来，IBM已经将所有云服务移植至Kubernetes之上，借此保证一切都能在不同场景下带来统一的运行效果。IBM Cloud Satellite也不例外，同样能够运行在Red Hat OpenShift这套Kubernetes管理环境当中。

凭借这套混合云平台，IBM将目光投向四大监管行业，包括政府、金融服务、电信以及医疗保健，而且分别为其内置了不同的法律、法规与规章设计，确保企业客户无需再额外自行构建。

在我看来，IBM应该在市场营销工作中更多强调自身云计算功能的差异化优势。虽然这些优势往往体现在战术层面，但足以形成鲜明且强有力的客户吸引力。

要让混合云发展目标变为现实，IBM必须得想办法让IT部门与开发者们爱上自己的云。而IT部门与开发者们最关注的当然是创新成果，而且会定期同其他云服务商进行比较。

着眼于未来，我将继续跟进并整理目前IBM合规性与安全性成果在非管制行业中的影响力。照理来说，没有人会对安全性优势说不，期待IBM云能带来良好表现！