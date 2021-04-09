Gartner：数字化转型将进一步推动IT支出增长

企业高管们今年将在数字化转型上投入大量资金，这将有助于推动全球IT整体支出增长8.4％，到2021年底达到4.1万亿美元。

企业高管们今年将在数字化转型上投入大量资金，这将有助于推动全球IT整体支出增长8.4％，到2021年底达到4.1万亿美元。

市场研究公司Gartner今年1月的最新预测称，由于疫情几乎成为所有主要行业数字化转型的催化剂，因此今年IT支出将达到3.9万亿美元。因为疫情导致的各种支出削减，使得全球技术支出在2020年收缩了2.2％。

Gartner表示，2021年IT支出的主要增长动力来自传统IT以外的业务部门所进行的新数字化业务项目，使得业务部门成为收入成本或者商品销售成本的来源。

Gartner表示，今年所有主要的IT支出领域都将实现正增长，其中设备支出增长14％，企业软件支出增长10.8％，而这主要是因为企业组织现在专注于为员工提供更舒适、创新和高效的远程工作环境。

Gartner杰出研究副总裁John-David Lovelock表示，IT的角色不再仅仅是支撑企业运营，相反，IT现在“完全参与到业务价值交付中”，他说。

Lovelock补充说：“这不仅让IT的角色从后台转移到业务部门，而且资金来源也从被维持、监控、和削减的多余开销，转变为推动收入的因素。”

Gartner表示，企业越来越关注员工体验和幸福感，这推动了在社交软件和协作平台以及人力资本管理软件等领域的投资。此外，大型企业的CIO们正在专注于完成他们的数字业务计划，以增强价值主张。

Lovelock解释说：“去年，疫情下IT支出情况呈现‘下意识的反应’，为了让员工几周内就可以切换成远程办公模式。随着工作模式的多样化，CIO们将专注于利用IT支出实现创新，而不仅仅是完成任务。”

Gartner还预测，随着后疫情时代经济逐渐复苏，各个国家、垂直行业和IT部门也将呈现很大的差异。Gartner预计银行业、保险业和证券业的支出将更接近疫情前的水平。相比之下，零售业和运输业要到2023年才会恢复常态。

Gartner称，在北美和西欧，疫苗推出速度更快，到2021年底这些地区的经济将将恢复正常，但是拉丁美洲要到2024年才能复苏。与此同时，中国已经开始复苏，IT支出现已经超过2019年的水平。