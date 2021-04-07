ThingWorx9.1更新，在中国与行业深度合作

2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期，工业互联网创新发展行动计划中重点任务提到了平台体系壮大行动，尤其是提升平台技术供给质量，因为赋能新模式和新场景，取决于工业互联网平台本身的技术能力。

2021-2023年是我国工业互联网的快速成长期，工业互联网创新发展行动计划中重点任务提到了平台体系壮大行动，尤其是提升平台技术供给质量，因为赋能新模式和新场景，取决于工业互联网平台本身的技术能力。

目前工业互联网体系架构已经演进到2.0阶段，分为业务视图、功能架构、实施框架三个部分由上向下，业务视图梳理应用侧的需求与核心流程，明确工业互联网价值和能力；功能架构确立核心功能模块与交互关系，明确核心功能作用范围；实施框架明确系统实施对象、层级与范围，明确关键技术、系统、软硬件模块及相互关系，确立实施场景数据流、控制流等信息流动。

当然，工业互联网落地应用也存在一些误区。PTC售前技术高级总监秦成指出了三大误区，第一，局限在工业互联网平台功能视图；第二，局限在工厂/设备端；第三，没有准确定义工业APP与网页、系统的区别。

作为IIOT工业互联网平台的ThingWorx正加速助力企业数字化转型，最近ThingWorx更新了9.1版，增强了Edge功能实现远程内容管理和平台支持；ThingWorx Solution Central扩展了应用程序支持；资产分层分组更加灵活；增强审核能力和可用性；使用Analytics Builder进行可信度模型训练；简化了工作流程管理；时间序列和事件分析可视化；提高了可用性和水平可扩展。具体的新功能和增强包括：

EDGE/Kepware

通过Kepware，ThingWorx和Microsoft Azure IOT构建增强的OPC-UA模型。

通过新的SDK对边缘侧功能，移动设备的支持进行增强，新的软件内容管理功能将内容快速安全地传递到边缘设备。

Operator Advisor/Factory Talk Historian Connector

数据可以从任何IT/OT业务系统导入到 Operator Advisor，从而为操作人员创建了一个统一的APP；新的演示UI实现了端到端体验，将源工作指令与作业单链接在一起，并增强了操作人员界面，从而提高可视化效果；罗克韦尔自动化Factory Talk Historian连接器为ThingWorx应用程序构建人员提供了标准化且丰富的时序数据，资产框架模型和警报/事件。

ThingWorx Navigate

可导出PLM零件结构、增强了基于角色的应用程序、改进了云托管部署的安装和升级。

ThingWorx Solution Central

扩展了应用程序支持（包括ThingWorx应用程序）、部署基于ThingWorx早期版本构建的应用程序、增强管理解决方案。

分析

改进AI功能，通过Analytics Builder创建包括置信区间的预测模型；根据预测误差造成的成本优化分析模型；在边缘设备处或设备附近通过预测打分获得高级分析洞察力。

ThingWorx Flow

通过委托授权提高平台内和第三方系统数据流的安全性；通过参数化连接提高流程及其配置的可维护性和重用性；使用灵活的表单改进Flow配置和可定制的设计器界面；通过监控流程并诊断与使用流程构建的业务系统集成问题。

Composer/Mashup构建器

借助基于D3的Line、Bar和Schedule小组件改善了时间序列，时间和数据分析的可视化；通过对绑定、属性、主题、撤销/重做进行增强，改善了构建器的可用性；使用新的构建快，项目和小组件在平台中轻松创建应用程序。

Active-Active集群

增强可扩展性，提高可用性，增强可操作性，部署更灵活。

未来，ThingWorx在功能上将继续扩展工程、制造和服务领域解决方案、改进数字主线、AI驱动解决方案、引入AI数字孪生、使用统一分布式工业互联网架构、扩大超大规模超可用性可管理性界限。在中国ThingWorx将聚焦行业领军企业，树立行业标杆，同时联合生态合作伙伴根据领军企业经验，快速推向整个行业和产业链。