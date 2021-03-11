玩转企业营销 服务企业数智化的用友来帮忙

永不停歇的顾客价值创新是营销永远的主题，在这个过程中数智化正在发挥不可获取的作用。在个性化消费时代，服务企业数智化的用友正通过一系列的数字营销服务，助力企业营销增长与商业创新。

“现代营销学之父”菲利普·科特勒曾说，任何成功的企业，不是去适应市场，而是主动用创新去创造市场，用营销实现顾客价值连接。

顾客价值正在时间的长河当中不断变迁，企业营销也不断出现新的关注点，新的可能性。当你进入某化妆品专柜时，营销就已经开始，柜姐会为你答疑解惑的同时会提出扫码关注，免费赠送美妆蛋的活动，在你离开柜台后柜姐会将你拉进群，推送新款产品和减价优惠信息，持续进行营销。

永不停歇的顾客价值创新是营销永远的主题，在这个过程中数智化正在发挥不可获取的作用。在个性化消费时代，服务企业数智化的用友正通过一系列的数字营销服务，助力企业营销增长与商业创新。

探索私域流量，打造企业新增长点

私域流量是近几年谈论最多的营销热词，这也是相对于共域流量更好把控的群体。因为企业在维持增长的过程中需要不断获取新用户，同时还要让老用户发挥价值。在流量红利带殆尽的当下，私域流量开始受到企业的关注。

私域流量更加可控，性价比高，尤其是大型企业具备一定的品牌影响力，通过运营私域流量可以带来更多的转化。

触达私域流量可以通过多种渠道，包括：官方微信、微博、各类社交平台官方账号、导购端等，这就需要通过数据一致性和全渠道的沟通管理，有效提高用户和品牌之间的互动。

用友私域流量运营平台可以为客户提供基于自动化营销SAAS产品，帮助客户完成营销全过程的自动化管理。同时提供基于平台产品延伸的营销服务包括：数字营销、精准营销、大数据应用。

平台还可以为多个行业客户实现整合、高效、一站式的“营销自动化SAAS平台+营销应用服务” 解决方案。核心价值包括：整合线下会议、视频会议、微信、网站、邮件等多种营销渠道收集客户数据；基于用户收集转化的Marketing CRM、赋能用户标签、用户画像分群、大数据分析；自动化精准营销、服务Leads，提升ROI；SaaS模式居于云端、开放、可扩展；PaaS私有化，保障数据安全。

用友推动企业营销与商业创新

在营销这件事上，用友一直走在人前，除了用友私域流量运营平台，用友还为企业提供了像用友营销云、用友数字营销等一站式的服务。

用友营销云凭借30余年IT技术积淀，基于全新的YonBIP PaaS云平台及新一代技术架构打造，为企业提供全链路营销数字化一站式服务，助力企业营销增长与商业创新。支持多种服务模式，适配华为云、阿里云、腾讯云、自建IDC等多种部署方式，私有化、专属云、公有云与混合部署等方式可更好的满足不同企业IT需求。

用友数字营销助力企业营销增长与商业创新，为企业提供营销数字化一站式服务，产品包括：智能分析、智能投放、私域流量运营、智慧零售、智能客服、分销管理以及CRM等软件与云服务。

用友一直持续通过各种产品组合帮助企业落地数智化。据介绍，用友将于2021年3-4月在全国召开几十场以“数智赋能商业创新”为主题的线下峰会，与大型企业共享数智化成果，共探商业创新机遇！针对企业营销管理数字化转型难点，用友将走进北京、青岛、杭州、广州、贵阳、上海等多个省市。

同时每场活动将会邀请知名大型企业分别从企业认知角度阐述市场变化的思考与实践、全链路数字化营销与私域流量运营实践进行分享。比如：统一分享消费品企业自身视角，认知的渠道问题，渠道趋势，渠道变革以及数字化思考；每日优鲜将分享全链路数字化，新零售与私域运营数据与底层技术支撑。

深耕行业，引领企业数智化

用友凭借多年企业服务经验、领先技术以及对业务的深入了解根植于企业数智化。同时市场也给出了积极地反馈，赛迪顾问统计：用友CRM中国市场占率第一，用友营销云连续三年荣获中国IT用户满意度调查第一。

截止到2020年，用友营销云注册企业超过3万7千家，帮助近3000家中大型企业实现营销数字化转型，为30多个细分行业的50余家TOP10企业提供营销数字化转型服务。

中国知名企业飞鹤就选择与用友共建数字化营销体系，全面探索推进BC一体化新模式。通过数字化，飞鹤将用户与企业价值链全面联接，通过系统建设，实现计划，订单，仓储，物流的高效协同与实时监控，打造数字化智慧供应链体系，提高产业链协同效率，实现产业链协同与运营的自动化，智能化与数据化，降本增效，提高经营能力。飞鹤乳业的数字化转型被中国企业联合会评选为《2020年度智慧企业建设最佳实践案例》。另外2020年，华为、大疆、露露、青岛啤酒、新希望六和等知名企业均选择用友共建数字化营销体系。

届时，“数智赋能商业创新”线下峰会将指导企业通过核心数据洞察市场变化，如互联网产业指数，消费者时间占比，Z时代人群趋势，渠道占比变化，竞争格局数据，行业市场数据等，指引数字商业发展趋势；分享市场与数字营销洞察，流量成本变化曲线，私域流量运营与全链路数字化方法论及数字化解决方案；以及用友观察下的消费品等行业渠道变化，渠道趋势，营销变化，数字化机遇等。

说了这么多，还在等什么，赶紧关注峰会开启你的企业数字营销之旅吧！