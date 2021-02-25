云计算助力美国国家宇航局（NASA）的毅力号火星探测器

亚马逊网络服务公司（AWS）大肆宣传其位于地球上的云基础架构得到了来自宇宙空间的证明。

亚马逊网络服务公司（AWS）介绍了云计算在处理美国宇航局毅力号火星探测器发回的数据方面所起的作用。

在毅力号探测器在火星上执行任务期间，科学和工程数据将在AWS中处理并托管在AWS。火星探测器团队每天都要接受数百张来自火星的图片，这些图片是由探测器配备的、创纪录数量的摄像头拍摄的，因此，在毅力号在火星表面停留期间，总计产生了数千张的图片；AWS表示，他们在使用云计算帮助美国国家宇航局（NASA）喷气推进实验室存储、处理并分发大量的数据。

AWS正在代表美国国家宇航局（NASA）处理来自火星的数据，帮助火星探测器了解如何处理地形。

AWS解释称，“探测器需要视觉才能行驶，所以对于该团队来说，能够在特定时间范围内将下一批指令发送回探测器是非常重要的。效率的提升将让‘火星2020（Mars 2020）’任务能够实现其雄心勃勃的目标——在执行主任务期间搜集更多样本并行驶更长的距离。”

“火星2020”毅力号探测器正在探查这颗红色星球表面的地质状况，并寻找古老生命的迹象。该任务于7月30日启动，将收集并存储岩石和土壤样本，并可能在未来将这些样本带回地球。

除了收集物理样本之外，美国国家宇航局（NASA）喷气推进实验室的毅力号是一款可巡游智能手机，配备了各类传感器，例如摄像头和麦克风，这些传感器可以收集数据。

但是，为什么美国国家宇航局（NASA）在火星上的任务会需要麦克风呢？

AWS表示：“这些传感器将收集大气信息、风速和天气等科学数据。麦克风将收集这颗行星上的声音。这些数据将由JPL处理并公布，这样观众们就可以和NASA JPL一起探索火星。”AWS还提供了毅力号视角的火星3D视图。

云计算当然不是该项目使用的唯一技术。Linux和开源技术也起着重要作用。

AWS对美国国家宇航局（NASA）任务的贡献与亚马逊前首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）与他的火箭公司Blue Origin的太空野心颇为吻合。