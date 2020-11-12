Forrester发布2021年亚太区市场趋势预测

Forrester预测，在2021年企业将加倍投资于技术赋能的体验、运营、产品和生态系统。

Forrester（FORR: NASDAQ）预测，在2021年企业将加倍投资于技术赋能的体验、运营、产品和生态系统。根据今天发布的《2021年Forrester亚太区市场预测》，企业是否可以做到真正的以客户为中心，面对变化是否具有足够的韧性，自适应性以及创造力将成为企业能否在行业下一个增长期中释放商业价值的关键影响因素。

Forrester的2021市场预测报告从不同行业和领域的市场动态开展分析，聚焦高新科技、市场营销与客户体验等重点领域。Forrester对亚太地区在2021年的主要预测包括：

平台竞争将日趋激烈。为了在数字时代生存，大多数企业会转向平台业务，亚太地区的平台竞争将日趋激烈。25%的企业将走出试验阶段，与对客户来说最必要的生态系统做切实地连接。

中国将成为5G创新中心。变革者们将在中国开创5G驱动商业模式的雏形，东南亚市场将在2022年从中受益并紧随其后。

云计算成为疫情复苏期间的关键角色。疫情对职场的影响还在于强化了云计算的价值和必要性。全球公有云基础设施市场在2021年将增长35%，达到1200亿美元。阿里云的收入将位居至全球第三，仅次于AWS和微软Azure。

办公自动化及人工智能已成趋势并将持续发展。35%的企业会加倍投资于办公AI，在家办公的员工将看到员工体验自动化地完成更多任务。许多企业会投资于对话式人工智能、机器学习和硬件升级，让办公方式的过渡更加顺利。

亚太地区终将跟上零信任框架的步伐。零信任框架在亚太区的普及和发展虽落后于世界其他地区，但随着云应用和远程办公时间激增、监管框架的优化加强了数据保护；消费者做购买决策时会考虑数据隐私，改变是大势所趋。在2021年，区域内至少有一个政府会进一步要求企业将安全服务升级为NIST 的新零信任架构标准。

CMO们将把工作拓展到客户全生命周期。无论是领导方式、战略规划还是日常运营，都应该以客户为中心。用于忠诚度计划和客户留存运营的支出将增长30%。

消费者青睐符合自身价值观的品牌。许多消费者倾向基于价值观做出购买决策， 例如会考虑品牌在环境保护和用户数据隐私方面的行为。在2021年，更多消费者将衡量品牌的道德实践，选择对当地社区和商业环境有贡献的企业。

客户体验领导者会整体改革，不再局限于小修小改。多年来对提升核心客户体验能力的投入初见成效，对客户的洞察与研究，优先改进重要体验和员工赋能。更多企业将开展客户体验核心能力的提升，25%的品牌将从数据上感受到客户体验质量的进步。

“亚太地区的商业和技术领袖们在2020年遇到了前所未有的挑战，有些市场变革甚至发生在一夜之间，”Steven Zou 邹欣，Forrester中国区总经理，表示。“企业在未来成功的关键在于能否快速且娴熟地掌握技术，使员工在新形势下快速适应，并搭建新平台，打造差异化优势，从而脱颖而出。在2021年，亚太地区的企业将迅速成长，实现与世界其他地区同等水平或更高程度的技术驱动型业务模式和创新。”