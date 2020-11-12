Gartner：主动变革，重塑企业的四大数字机会

2020年是黑天鹅漫天飞舞的一年，疫情成为激发企业数字化转型的一个重要因素，企业在疫情期间需要主动做出变革，这也是Gartner说的企业重塑，因为在这个时代企业需要变得更加数字化。

2020年是黑天鹅漫天飞舞的一年，疫情成为激发企业数字化转型的一个重要因素，企业在疫情期间需要主动做出变革，这也是Gartner说的企业重塑，因为在这个时代企业需要变得更加数字化。

为了帮助企业寻找变革、重塑商机、抓住数字化的机遇，Gartner给出了四大方向，包括可组装的企业、并购、数字化新机遇、数字化商业模式创新。

可组装的企业

可组装的企业意味着敏捷和自适应性。Gartner研究副总裁孙志勇博士表示，敏捷团队首先不是一个纯正的开发团队，更多是业务和IT混搭的融合性团队，而且团队还要有统一的业务目标。

另外，中台是一个在中国发展很快的概念，其是业务快速变化的产物，是一种复用型的数字化业务能力，企业使用封装好的数字化业务能力进行快速组装。中台主要包括三类，第一，数据开发类；第二，数据服务类；第三，数据算法类。

Gartner研究副总裁 孙志勇博士

并购

疫情期间一些企业也开始选择收购科技公司，收购的成功主要有两个关键点，第一，收购过程需要更加快速；第二，收购后两家公司的协力要在一年内实现。

孙志勇认为，在收购过程中CIO需要做好准备工作，系统的打通需要很多的时间，所以要更快的进入，明确目标实现快速整合，有的放矢的制定时间表和管理规则。

数字化新机遇

越来越多的企业正通过成立科技分公司让自己变得更加数字化，成立科技子公司首先要设计服务范围，避免和内部IT之间的冲突。

企业成立科技子公司并非狭义的为了营收，例如银行业科技子公司收入在银行整体营收中占比就非常小。孙志勇表示，很多企业内部团队创新的积极性经常会无疾而终，科技子公司通过对外服务可以累计最佳实践，反哺给母公司。

数字化商业模式创新

数字化转型是一个循序渐进的过程，只有渐进式的创新才能从量变到质变，同时企业的技术应用要从商业模式出发，而不是为了技术而技术。

在孙志勇看来，RPA将会得到快速发展，越来越多的中国企业开始使用RPA流程自动化的工具，但是这也并非是真正的流程再造，真正的流程自动化有场景主要包括：财务运营、人力资源、销售运营管理。

综上所述，Gartner给出了四大方向其实都是企业在短期内就可以落地实现的方法，尤其是商业模式的变革与创新可以在十个领域展开。

“一家全球商学院拥有IT变革和IT运营两个团队，在疫情前团队更多在研究AI、5G对于大学教育的影响，疫情来临后团队更加关注远程教育，线上互动，线上信息泄露等问题。”孙志勇认为，2021年并不是一场数字化的竞赛，更多是夯实数字化基础的一年，非常前沿的科技热度会稍微下降，主流的科技会获得更多认可。

未来很多行业都将迎来数字化业务的机会，第一，金融；第二，快消和高科技制造行业；第三，石油、电力，公共事业。当然数字化还是需要成本、时间、人才等多方面的投入，才能更快推动数字化的进程。