Gartner：2021年及以后IT组织和用户十大趋势预测

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner于今天公布了2021年及以后的重要战略趋势预测。Gartner所发布的十大趋势预测探讨了技术在重组、重启和应对不确定性方面的作用。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner于今天公布了2021年及以后的重要战略趋势预测。Gartner所发布的十大趋势预测探讨了技术在重组、重启和应对不确定性方面的作用。

Gartner杰出研究副总裁兼院士级分析师Daryl Plummer表示：“技术正在逼近极限，传统计算也在四处碰壁。全球正在以前所未有的速度发展，技术和流程需要能够满足数字化创新的需求，这一点至关重要。从现在开始，非传统技术方法将引领未来十年的重大创新。

“引领‘万物重组’的未来技术具有三个关键共性：促进企业的创新和效率、比正在被它们替代的技术更有效以及对社会产生革命性的影响。”

到2024年，25%的传统大型企业首席信息官对数字化业务运营结果负责，他们实际上将成为“代理首席运营官”。

首席运营官了解业务及其业务所在的生态系统，是成功实现数字化的重要环节，会在数字企业中的地位正在不断提高。而首席信息官深入了解能够促进业务影响的技术，他们可以通过承担首席运营官的部分职责来融合技术和业务目标，从而提高企业效率。

Plummer先生认为：“随着越来越多的首席信息官开始对企业的数字化业绩负责，全球将掀起一股在高度数字化的传统业务中由首席信息官向首席执行官汇报的潮流。”

到2025年，工作中75%的对话场景会被记录和分析，挖掘出新的企业机构价值或风险。

工作会话正在从传统的实时、面对面交流转变为通过云会议解决方案、消息发送平台和虚拟助手进行。在大多数情况下，此类工具会保留这些会话的电子记录。工作会话分析不但能够帮助企业遵守现有的法律和法规，还可以帮助企业预测未来的表现和行为。随着所使用的数字化监视技术日益增加，将隐私权放在首位的道德考量和行动将变得至关重要。

到2025年，传统的计算技术将遭遇数字瓶颈，迫使企业机构转向神经形态计算等新范例。

首席信息官和IT高管将无法使用当前的计算技术来执行关键的数字化计划。人工智能（AI）、计算机视觉和语音识别等技术需要巨大的计算力，而且这些技术将变得无处不在，普通的处理器将越来越无法适应这些数字化创新。

Plummer先生认为：“未来十年将出现各种先进的计算架构。短期内可能会出现大规模并行架构、DNN芯片或神经形态计算。在长期，诸如电路制程升级、DNA存储和化学计算等技术将带来更大范围的创新机会。”

到2024年，将有30%的数字化业务尝试在DNA存储中存储，解决数据指数级增长的挑战，以应对现有存储技术瓶颈。

随着计算需求的发展，人类将需要更加先进、对复杂和恶劣环境具有强大适应性和韧性的系统。DNA具备固有韧性，能够进行错误检查和自我修复，因此是适用于各种应用的理想数据存储和计算平台。

Plummer先生表示：“如今，所采集的信息量比以往任何时候都要多，但目前的存储技术在数据存储时间和防损时间方面受到严格的限制。DNA存储技术将在DNA生物链中对数字数据进行编码，实现传统随机 存储不可能实现的存储寿命。”

到2025年，将有40%的实体业务通过扩展至付费虚拟体验来提升销售业绩以超越竞争对手。

随着物联网、数字孪生以及虚拟现实和增强现实（VR / AR）功能的不断增强，沉浸式体验将对更广泛的消费者群体产生更大的吸引力并调整至他们所能负担得起的价格。疫情所产生的社会影响改变了人们对远程和虚拟互动的态度，而且这一趋势正在加速。实体企业必须开始着手建立和掌握与沉浸式虚拟体验的创建、提供和支持有关的学科技能。

到2025年，全球20%以上工业产品和农产品将被终端购买者首先接触。

各种新技术正在把越来越多的人工任务变成自动化任务，撇除流程中人工的参与，并且该趋势在疫情期间明显加速。让人们开始重新思考产品设计、材料使用、工厂位置和资源利用。随着自动化成为一股不可避免的新趋势，终端购买者将逐渐成为首批接触这批工业产品和农产品的人。

Plummer先生认为：“自动化是竞争优势和变革的新动力。比如智能机器在包装葡萄时不会像人类那样压坏葡萄。随着未来流程的不断更新，首席信息官应把超级自动化视为一项原则，而不是一个项目。”

到2025年，客户将聘请自由职业的客户服务专家来解决75%的客户服务问题。

传统的客户服务方法会给客户带来瓶颈和痛点。企业官方渠道以外的渠道往往能够更有效地解决服务问题并创造更好的客户体验。客户将不再直接与企业联系，而是去找自由职业的专业客服人员，向这些技术专家寻求帮助。首席信息官必须尽早与这些自由职业者合作，以减少第三方客户服务供应商所带来的客户体验、品牌和财务风险。

到2024年，将有30%的大型企业机构使用新的“社会声誉”指标来处理社会问题并评估对其业绩的影响。

“社会声誉”指一个社会中人们为了推动道德价值观朝社会普遍接受的结果转变而发表的共同意见。业务绩效评估方式正在扩展，加入了社会呼声等意见型指标，并且与点击率等更具体的指标具有相同的权重。企业高管必须考虑此类指标，这样才能使企业的各个部门对社会变化迅速做出反应。

Plummer先生认为：“正如我们一次又一次地所看到的，如果对社会问题置若罔闻，就可能对品牌造成快速、无法弥补的伤害。为了回应社会呼声，明年将要被改变或放弃的产品品牌名称或品牌信息将比过去五年的总和还要多。”

到2023年，大型企业机构将通过把办公室空间打造成育儿和教育设施，使员工保持度提高20%。

全球工作者的育儿援助需求仍未得到满足。新冠疫情的爆发使这一问题变得更加严峻。根据Gartner的预测，明年年初将有五分之一的私人托育机构将永久关闭。为了满足不断增长的需求，大型企业将开始为了提供托育服务或教育服务等具有社会附加值的产品而重新利用空余的设施空间。这将显著提高员工的满意度、工作效率和维系率，尤其是女性员工。

到2024年，将有30%的大型企业机构把用户原创内容审核服务作为首席执行官的首要任务进行调查。

过去一年的社会动荡使社交媒体上的内容变化也在不断增加。这将给品牌营销商和广告商带来品牌安全问题和其他相关挑战。内容审核、执行和报告服务方面的投资对于企业了解如何策划网站内容至关重要。

Plummer先生认为：“许多时候，在出现相应的监管措施之前，品牌在用户原创内容平台上完全是‘摸着石头过河’。但网站和应用发布者仍必须执行各种保证环境安全的政策，同时还必须遵守审查制度。因此，各品牌广告商必须避免发布极端化的内容，并且行业内容审核标准也即将出台。”