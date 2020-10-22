Gartner：疫情期间表现优异的企业都将数字化创新放在前列

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner针对首席信息官进行的年度全球调查显示，表现优异的企业正在加速数字化创新并通过新兴技术利用新冠疫情有利的一面使自己变得更强大。

全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner针对首席信息官进行的年度全球调查显示，表现优异的企业正在加速数字化创新并通过新兴技术利用新冠疫情有利的一面使自己变得更强大。此次疫情被认为是2020年最重大的“转折”。2021年将是一场数字化竞赛，胜利的天平将向那些能够在疫情期间保持发展势头的企业机构倾斜。

Gartner杰出研究副总裁Andy Rowsell-Jones表示：“对于首席信息官而言，一切都在发生变化。因新冠疫情而兴起的远程工作支持可能是首席信息官自千年虫以来所取得的最大胜利。他们现在引起了首席执行官的注意，并让高级业务负责人相信了现代化技术的必要性，同时还促使董事会加快了企业数字化业务计划的步伐。首席信息官必须把握这一时机，因为他们可能再也遇不到此等千载难逢的机会。”

Gartner 2021年首席信息官议程调查（The 2021 Gartner CIO Agenda survey）收集了来自74个国家和所有主要行业的1877名首席信息官受访者数据，他们代表了约4.7万亿美元收入/政府部门预算和850亿美元IT支出。

此次调查得出了首席信息官把握这一时机的四种方法

Gartner 2021年首席信息官议程调查显示，首席信息官可以通过四种方法在数字化业务加速和长期敏捷性方面做出改变，包括另辟蹊径、释放巨大潜力、排除阻力和资源再分配。

另辟蹊径

首席信息官可以帮助企业预测客户日益增长的数字化互动。76%的受访者表示在2020年对新数字化产品和服务的需求有所增加，更多的受访者（83%）表示2021年的需求将出现增长。

Rowsell-Jones先生认为：“这是首席信息官的一个转折点，现在已经不可能回到过去的业务模式了。”

此次调查发现了两个表现优异组织*明显比表现普通组织更为积极的客户数字化领域：使用数字化渠道吸引客户或实现公民参与，以及新数字化产品和服务的推出速度。在表现优异的十家企业中，有九家都在开拓数字化渠道，有将近四分之三的企业正在加快推出数字化产品。

在不断增加使用数字化渠道吸引客户的企业机构中，表现优异企业的数量比表现落后企业高出3.5倍。Rowsell-Jones先生表示：“表现优异的企业全力以赴开展数字化业务，他们已经开发出许多使他们能够实现这一目标的能力。”

释放巨大潜力

受访者需要描述疫情引起的与企业IT领导力趋势相关的变化。约70%的首席信息官为了能够提供业务建议而加深了他们对特定业务流程的了解，也有约70%的首席信息官在IT价值的评定和展现方面付出了更大的努力。

Rowsell-Jones先生表示：“尽管针对新冠疫情的响应看起来只是一场简单的PC部署演习，但却给首席信息官带来了千载难逢的机会。首席信息官能够让IT领导层把目光重新聚焦于加快数字化业务并重塑企业的核心技术。在疫情期间，每一名首席信息官都获得了一鸣惊人的机会。”

排除阻力

此次调查发现，首席信息官可以通过全面查找和排除阻力（例如新冠疫情期间供应商业绩不佳）来帮助加快数字化。尽管大多数受访者表示在疫情期间的销量有所下降，但出现这一情况的表现优异企业比例仅为29%，而表现普通企业和表现落后企业出现这一情况的比例分别为45%和62%。

但企业仍在几个方面表现坚挺：受访者表示，在新业务计划、收购、成本竞争力和员工工作效率方面的表现均有所提高（见图一）。

图一、由新冠疫情导致的企业业绩变化（占受访者的比例）

来源：Gartner（2020年10月）

Rowsell-Jones先生表示：“虽然收入收到了巨大冲击，但首席信息官还是决定以反击代替防御。”

当被问及需求方面的变化时，58%的表现优异企业、49%的表现普通企业和37%的表现落后企业表示后疫情时代的新客户需求有所增加。

资源再分配

受访者预计2021年的IT预算将平均增长2%，略低于2020年调查的结果（2.8%）。为了在复兴阶段把投资和人员的重心转移至新的业务优先事项上，表现优异企业比表现普通或落后企业更加倾向于这一转变，其中63%的表现优异企业表示增加数字化创新资金，而只有52%的表现普通企业作出这一表示。在获得数字化创新资金支持的企业机构中，表现优异企业的数量比表现落后企业高出2.7倍。

Rowsell-Jones先生表示：“表现优异企业之所以能占得先机，是因为他们的首席信息官所受到的限制更少。与表现普通企业和表现落后企业相比，他们更有可能获得更多的IT资金来支持试验。”

首席信息官仍将网络安全放在前列

首席信息官在调查中表示，支持数字化的技术正在成为风口。由于远程工作导致新攻击面的产生，企业的网络安全支出仍在持续增加。正在增加网络/信息安全投资的受访者比例达到61%，紧随其后的是商业智能和数据分析（58%）以及云服务和解决方案（53%）。

Rowsell-Jones先生表示：“去年我曾对首席信息官们说，如要在2020年取得成功，就需要增加IT组织和整个企业的防范能力，从而抵御即将来临的业务中断，这一点在新冠疫情期间的企业身上体现得尤为明显。首席信息官在2021年必须‘乘胜追击’，继续参与具有更高价值和战略意义的计划。首席信息官的业务表现越好，第二年对他们的业务要求就会越高。”