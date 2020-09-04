真橘猫影业：云上的跨区域高速视频传输与协作

在影视行业中一个重要环节就是拍摄与后期制作，在疫情期间商务旅行和国际快递都受到了一定的限制。所以后期制作行业正积极通过云上部署业务达到灵活便捷，达到成本优化的效果，利用数字化转型降低疫情带来的影响。

从年初电影院关停，到现在开始逐步有序的复工，影视行业在疫情期间仿佛经历了一次过山车。慢下脚步的影视行业也开始思考，如何从单纯追求数量、速度、效率的驱动转到质量的驱动，同时在转型的过程中数字化技术又能起到哪些作用。

在影视行业中一个重要环节就是拍摄与后期制作，在疫情期间商务旅行和国际快递都受到了一定的限制。所以后期制作行业正积极通过云上部署业务达到灵活便捷，达到成本优化的效果，利用数字化转型降低疫情带来的影响。

后期制作云上五大收益

北京真橘猫影业有限公司是一家提供影视后期制作全流程管理服务的企业，包括镜头剪辑、画面调色、特效制作、音乐制作、声音合成、画面声音混录等业务。

影视行业由于CG技术的发展，以及3D的市场旺盛，导致影片的拍摄、制作、渲染等需求量与存储大小正呈现几何级的增长。同时一部影视作品在拍摄过程中也会产生大量的原始素材，并且在影片形成后还将涉及大量影视素材的异地传输与交换，想要快速完成一部影片的制作与发行就需要高效的网络传输技术。

针对影视后期制作行业，需要频繁大文件传输与存储场景以及高性能GPU服务器需求，北京真橘猫影业有限公司通过使用IBM Cloud Platform帮助客户实现全球多个城市之间的高速视频传输和跨区域协作。

北京真橘猫影业有限公司通过使用IBM Cloud获得五大收益：

第一、实现TB级视频文件快速传输给甲方，不足20分钟就能完成通常几天才能完成的传输需求。且传输流量没有限制，性价比高。

第二、确保传输和协同的安全稳定，可避免丢包的情况，即使出现传输中断，也能续传，相比FTP 协议的传输更值得信赖。

第三、全球覆盖率高，当全球多地共同配合时，依靠IBM海外大量数据节点，各地员工可在云上共同协作完成任务。

第四、弥补客户IT技术支持技能不足，IBM Cloud Platform人性化界面，无需复杂配置。

第五、端到端的客户体验，快速及时的响应沟通，全程线上沟通，在线演示完整解决方案，专业服务指导迅速上手，为客户带来价值。

数字化转型的辐射效应

北京真橘猫影业有限公司在高速视频传输和跨区域协作上的数字化转型主要是通过IBM 云对象存储的 Aspera服务实现，利用这项服务可以在混合云环境中快速、可靠地移动和共享任何规模、任何类型的文件和数据集，速度可达到FTP和HTTP的数百倍。

IBM云对象存储的Aspera服务具备了速度、内置安全性、可靠性、易于使用、对管理员友好、成本效益等多种特点。在媒体娱乐行业外，IBM云对象存储的Aspera服务也非常适用于金融、制造、零售、生命科学与医疗保健等行业。

据介绍，集成到IBM Cloud Object Storage里的Aspera高速数据传输服务，其提供一个易于使用、完全集成的用户界面，能够快速通过IBM Cloud Object Storage传输数据。通过IBM Cloud Object Storage的Aspera高速数据传输功能，可以在各种网络条件下远程快速上传和下载数据，从而提高数据传输性能。并且可以免费向IBM Cloud Object Storage上传数据。

北京真橘猫影业有限公司制片人Dianna Yao表示，我们期待未来能持续与IBM合作推进数字化转型的进程，同时也将合作的体验分享给更多国内影视后期制作同行业的公司，希望能带动整个行业的数字化转型。

了解IBM云对象存储及更多解决方案请访问：

http://www.zhiding.cn/special/globalization