BIMMAKE助建筑业演奏数字化的乐章

“如果说建筑是凝固的乐章，改革开放以来的建筑业可谓一路高歌。”北京市建筑业联合会副会长兼秘书长冯义说道，随着数字化、网络化、智能化的深入发展，以BIM技术为核心的云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等数字信息技术日趋成熟凝聚雄厚杰出的科技创新力量。

科技革命和产业变革的合力必然激发出巨大的能力，不仅成为显著的时代特征，更将重塑全球的经济结构。9月1日，第十一届中国数字建筑（全国）峰会2020，在北京、上海、广州、南京、西安等16个城市跨区域同步举行，会上广联达发布了《数字建筑平台：构筑数字化转型新基建》白皮书、广联达施工建模设计软件BIMMAKE、广联达数字建造•项企一体化解决方案。

建筑业与数字化的深度融合

建筑行业整体信息化水平在传统行业中并不算领先，疫情也让建筑行业清楚认识到数字化是一个必备手段。

中国安装协会副秘书长顾心建表示，随着以数字化为核心的新基建加速实施，为我国传统产业的数字化转型提供了有利支撑，为企业数字化转型按下加速键，建筑业转型升级变的迫在眉睫。

项目管理精细化、企业管理集约化、BIM应用深入化，是建筑产业数字化三大方向。广联达董事、总裁袁正刚给出了全新的“三全、三化、三新”理论范式，即，让全要素、全过程、全参与方重构，通过数字化、在线化、智能化形成新产业，以新设计、新建造、新运维为代表，最终形成产业新生态。

广联达科技股份有限公司董事、总裁 袁正刚

同时，在数字时代，以工业互联网为代表的“数字基础设施”将支撑起数字经济的产业新生态。数字建筑平台作为建筑产业的互联网平台，将构筑起数字化转型的“新基建”。借助数字建筑产业平台，通过数字化设计、数字建造、数字运维等手段，工程项目将实现进度提速、成本下降、质量安全提高的更优解，全面享受到数字化的技术红利。

未来，数字时代项目管理的方式将演变为技术中台化、数据标准化、应用模块化、生态开放化。广联达发布了广联达数字建造•项企一体化解决方案，实现数据的互联互通，通过横向各部门之间的数据互联互通，以及纵向公司与项目之间的互联互通来打通项目与企业数据，打通业务与财务数据，最终创造数据协同价值。

广联达科技股份有限公司副总裁、施工BG项目级产品部总经理王鹏翊表示，项企一体化不是一蹴而就，需要有战略规划，分步实施，以十年为周期，做好长期战斗准备。

BIMMAKE聚焦施工全过程的BIM建模设计软件

BIM引入中国已有十多年，目前已经进入一个转型期。王鹏翊认为主要有四大变化，第一，回归业务，BIM对现场的质量、技术、成本发生了变化；第二，专业化，产品与各专业深度结合；第三，本地化，使用本土软件；第四，与管理深度结合。

BIM落地目前在建筑行业是一个痛点，广联达也从施工角度进行设计，希望连接设计和施工，作为模型的枢纽，为项目管理平台、数字施工建造提供支撑。

会上，广联达正式发布施工建模设计软件BIMMAKE，产品基于广联达自主知识产权图形和参数化建模技术，专为技术线工程师打造聚焦于施工全过程的BIM建模设计软件。可通过翻模、建模、导模快速获取模型，支持效果渲染、漫游视频、移动端轻量化查看模型，支持导出到其他BIM系统进行更多协同应用。

广联达施工建模设计软件BIMMAKE发布

BIMMAKE可以帮助施工企业，2小时即可拥有施工BIM模型，第一，可以快速获取模型，导模、翻模、建模；第二，可以灵活创建构件，参数化建族、创建企业CI标准化族库、持续更新的云端构件库；第三，多元数据接口，上传模型至云端BIMFACE、导出模型至项目管理平台BIM5D、连接广联达渲染引擎FalconV、导出模型至Revit、3DS、BIMVR。

BIM系统进行协同应用时，在模型的获取和导出过程中，需要确保数据信息传输的准确性和稳定性。广联达助理总裁，有巢数字副总经理李宾指出，BIMMAKE可以解析行业典型格式，例如Revit格式可以完整地再现它的参数化能力。

BIMMAKE定位面向BIM工程师，以建模为主，同时也可以扩展到比如造价、咨询、顾问等方面，希望通过BIMMAKE可以真正帮助建筑行业提效、降本、增质。

中航建设挖掘数字化的价值

中航建设集团有限公司正积极通过数字化为企业带来新动力和新变化，与此同时数字化也为企业管理制度带来了一些挑战。第一，数字化和传统建筑业的深度融合需要融入到企业管理过程中；第二，数字化工程信息的应用价值还需要深度挖掘；第三，数字信息安全问题。

中航建设集团有限公司副总经理陈劲表示，建筑业要改变固有思维，将数字化更深入的应用，同时在数字化过程中，尽量选择拥有自主引擎、自主知识产权的软件，进行数字信息的搭建，保障基础设施的安全。

中航建设集团有限公司副总经理陈劲

目前中航建设集团有限公司的信息化已经达到一定的规模，在承接的建设项目当中，除了少量的既有建筑改造不做模型搭建、信息数据储存，新建项目都在进行数字模型搭建，利用数据模型和一些智慧功能的管理手段进行管理。在发展过程中成立了BIM研发中心和企业信息指挥中心，BIM中心完成数据的模型和使用，信息中心完成公司所有项目的信息化管理。

中航建设集团有限公司在承接中科院科研院所项目的过程当中，一个重要的需求就是保护研究成果。所以该项目通过引入BIMMAKE进行模型的搭建，使用过程当中进行了一些问题的拼装检查，钢筋模型的搭建，脚手架模型的搭建等。同时中航建设集团有限公司也在使用广联达预算、智慧工地、项目级管理等软件。

“使用BIM技术以后，图纸的拼装问题在施工之前解决了90%以上。”陈劲说道，在BIM技术使用的过程当中，我们加强对工程算量的控制，以及对物资采购材料的控制，能够节约1%-2%的费用，这是很显著的效益。

现阶段，中航建设集团有限公司主要基于施工阶段数字化进行深度应用，挖掘数字化信息的经济价值，服务于现阶段的主营业务。未来将大力推进智慧工地和智慧建筑的应用，同时向智慧运维、智慧城市方向发展。